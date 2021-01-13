Коронавирус отменяет многие привычные нам события и мероприятия. А ведь скоро состоится один из самых главных православных праздников. Как пройдет Крещение 2021 в Мурманской области?В некоторых городах Заполярья администрации уже сообщили, что иорданей не будет. Без них остались Полярные Зори, Ковдор, не будет организовано место и на озере Среднее в Мурманске. Но все же запрета, распространяющегося на всю область, нет.- Оснований отменять крещенские купания у нас нет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Большую роль в этом сыграло то, что в регионе стабилизировалась обстановка с коронавирусом - число заболевших за сутки сокращается. А также тот факт, что купания проходят на открытом воздухе. Но все же некоторые правила надо будет соблюдать.- Мы призываем граждан, которые придерживаются православных традиций, соблюдать и правила эпидбезопасности: выдерживать социальную дистанцию, в домиках для переодевания и общественном транспорте находиться в маске, посуду использовать индивидуальную, и в случае недомогания действовать в интересах здоровья, не подвергать риску себя и окружающих, — рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана ДемченкоВ муниципалитетах будут организовывать иордани исходя из того, крепок ли лед. Например, в Кандалакше, Полярных Зорях, поселениях Кольского района лед слишком тонкий для выхода на него. Хотя и здесь нашли выход: священники освятят воды Белого моря. 19 января после литургии состоится Крестный ход от Предтеченского храма к берегу Кандалакшского залива, где будет проведен чин освящения вод без дальнейших купаний.- Главной особенностью этого праздника являются водосвятные молебны, в ходе которых происходит освящение вод. В храмах чин освящения будет проводиться в Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник Крещения 19 января после Божественной литургии. Освещение крещенских купелей на озерах начнется по завершению Всенощного бдения вечером 18 января. Например, в 21 час на Семеновском озере Мурманска освящение купели начнет секретарь Архиерейского совета Мурманской митрополии протоиерей Владимир Семенов, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.По данным на 13 января, иордани будут созданы в Мончегорске и Ловозере. Власти Кировска, Апатит, Оленегорска еще не приняли решение.Если на окунание в иордани в мороз решаются не все верующие, то многие обязательно приходят в храмы. Богослужения в честь Богоявления пройдут во всех божьих домах Мурманской области. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан вечером 18 января возглавит Всенощное бдение и утром 19 января Божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе города Мурманска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Мурманска на новогодней ярмарке рухнула опора катка. Предположительно кто-то расшатал конструкцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru