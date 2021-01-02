Вечером 1 января в Мурманске рухнула одна из арок катка на новогодней ярмарке «На Севере – тепло!». Фотографиями случившегося на улице Воровского,11 поделились северяне в соцсетях. К счастью, никто не пострадал, а поврежденную опору полностью восстановят к 3 января.- На момент происшествия каток был закрыт. Накануне дефектов в конструкции не выявили, арки монтировались с учетом планируемых нагрузок. Предварительная причина произошедшего – расшатывание третьими лицами. Проводится проверка, - сообщили в правительстве Мурманской области.Сейчас ведутся работы по усилению конструкции. 2 января каток на новогодней ярмарке будет работать в ограниченном режиме. Предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе усилено круглосуточное дежурство охраны.- Причин для беспокойства уже нет. Рассчитываем, что полностью каток заработает 3 января, когда восстановим иллюминацию, – прокомментировал Артем Марышев, руководитель оператора ярмарки – АНО «Мурманконгресс».Посетителей просят соблюдать простые правила поведения на катке: не выходить на лед в обуви, избегать столкновений во избежание травм, уважительно относиться друг к другу. Положительные эмоции от посещения ярмарки зависят в том числе и от бережного отношения к ее объектам со стороны самих горожан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ аэропорту \\"Хибины\\" из-за снега на самолеты обрушилась каркасно-тентовая конструкция. Проверку проводит транспортная прокуратура (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru