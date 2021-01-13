О вреде ртутных градусников говорят уже давно. В 2013 году ВОЗ и организация «Здравоохранение без вреда» выразили обеспокоенность по поводу их использования и начали призывать к более безопасным альтернативам.В 2020 году стало заметно исчезновение привычных градусников с прилавков российских аптек, а теперь на это обратили внимание и жители Мурманска. Так, один северянин отметил, что найти термометр старого образца довольно трудно.- Ртутные градусники почти исчезли с прилавков. Лишь в одной из шести аптек в центре Мурманска еле нашел его. Стоит теперь от 280 рублей. Вопрос: маски теперь не в моде продавать по 150 рублей за штуку? – поделился мурманчанин в группе «Мурманск».«Комсомолка» решила выяснить, правда ли так сложно найти прибор с опасным металлом. В первой же аптеке, куда мы позвонили, ответили, что таких градусников нет, но есть альтернатива в виде электронных за 305 или 610 рублей. В другой точке продажи лекарств опять же оказались только электронные варианты за 500 или 600 рублей.- Градусники есть, но не ртутные, теперь в них заливается специальная термометрическая жидкость. Стоят почти 400 рублей, - рассказали «КП» в одной из мурманских аптек.Где-то градусников вообще не оказалось в продаже, но найти ртутный все же удалось в одной из аптек Больничного городка, и тоже за 280 рублей, как и мурманчанин, который возмущался отсутствием приборов в продаже.Стоит отметить, что фармацевты также предлагали и бесконтактные термометры, цена которых колеблется от 2,6 до почти 5 тысяч рублей.Как ни крути, а найти в Мурманске градусники с ртутью все еще можно. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему больше подходит. Некоторые люди отмечают, что электронные градусники неточные в измерениях, а кто-то считает их более безопасными и удобными. А еще стоит помнить, что выкидывать ртутные градусники в помойку нельзя, их надо сдавать на утилизацию. Примерно с периодичностью раз в месяц по Мурманску ездит экомобиль, который собирает такие приборы, а также лампы дневного света.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru