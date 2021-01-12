В Мурманской области есть своя пустыня - в Кузомени, но вот засухи в ней нет. Кольский полуостров омывают два моря, но их воды ледяные, как металл. И все же в эти стальных волнах даже зимой можно увидеть людей, которые не боятся обжигающего холода. Неожиданно для многих Териберка стала точкой притяжения для… серферов.Стиль жизниЕще пару лет назад на край кольской земли, за которым только Баренцево море да Северный Ледовитый океан с Арктикой, приезжали единицы отчаянных безумцев, как их называли те, кто видел людей в гидрокостюмах и с серфами, которые по промерзлому песку шли к кромке воды и отчаянно кидались в холодную воду. Теперь же серферов стало куда больше, и, кажется, в Мурманской области набирает обороты новый вид экстремального отдыха.Одним из его первопроходцев стал профессиональный серфер и сноубордист Константин Кокорев. Еще в 2016 году он приезжал в Териберку, чтобы покорить Баренцево море. Причем не один раз, а шесть! Пять раз манило «левиафанское» село, а один – полуостров Рыбачий. Зачем нужен холод, не страшно ли бороться с волнами, которые разлетаются на миллиарды осколков о серые, почти черные скалы? «Комсомолка» спросила об этом лично известного спортсмена.- Для меня это не спорт, а стиль жизни. Идея покататься у берегов Северного Ледовитого океана у меня возникла давно, лет 6 назад до этого, когда я впервые приезжал в Мурманск снимать фильм про сноубординг. Я не ориентировался в картах, и мне казалось, что Мурманск стоит на берегу моря. Мы приехали на залив к мосту, не увидели волн и отложили идею до этого проекта. Спустя какое-то время я стал опытным серфером и тщательно изучил карты, ветровые прогнозы. В марте 2015 года мы поехали на разведку. Мне понравились локации, места, и мы стали снимать. Главное - это было единственное место в нашей стране, где можно зимой на автомобиле добраться до берега океана! – рассказывает Константин Кокорев.- Первый наш фильм снимали про Камчатку и как мы попробовали зимний серфинг. А далее это стало страстью и жизнью. Сейчас, кажется, без этого никак! Мы наркоманы, в хорошем смысле слова: зависим от этих чувств, переживаний и свершений!После своего заполярного путешествия спортсмен представил видео, в котором признался: пусть Териберка и выглядит заброшенной и разрушенной, но все-таки здесь возникает особое чувство.- Бриз прошлого - это как встретить старого друга, которого 20 лет не видел. Вы абсолютно разные, но вас объединяет общее, например, детство, а там -вкус мороженого, удач и переживаний того времени. Унылые пейзажи, суровая природа, разрушенные дома той эпохи и т. д. в Териберке - все это напоминает о военных гарнизонах из моего детства. Я ребенок военного авиатора, жил и в степях Забайкалья, и в тайге на Дальнем Востоке. Там, где в 80-е город окружали семь зон с заключенными. Честно, меня ничего не пугает! Главное, чтобы была цель, а жить можно где угодно!Красивая мечтаВ Териберке Константин Кокорев с друзьями останавливался в гостевом домике на рыбной фабрике, а еще в квартире, которую снимал Андрей Звягинцев, когда работал в селе над своей драмой «Левиафан». Иногда гостям казалось, что в Териберке почти нет жителей – поражали пустые улицы, господство природы и отсутствие туристов. В селе и правда иногда кажется, что жизнь начинает тянуться, как вязкая жидкость, что ты вдали от мира и можешь наконец услышать свои мысли, заглушаемые какофонией машин, уличного гула. В одном из заброшенных зданий, промерзшем изнутри, Константин просто лег на кровать и позволил себе внутренний монолог:- Я думал о нашей стране, о ее прошлом, настоящем и будущем. О том, что судьба очень странная у нашего народа. Мы многое сделали для этого мира, многим пожертвовали, но имеем только территории, на которые хватает сил только охранять. Это драма!Наш собеседник уверен, что как только в Териберке не останется старых и даже заброшенных домов, когда их вытеснят сайдинговые постройки кричащих цветов и современные кафе, село станет привлекать гораздо меньше туристов. Что примечательно, в то же время, когда Константин приезжал в село, вышел фильм нашего мурманского режиссера Юрия Грубника «Северо-Юг», в котором он пофантазировал на тему, что вТериберке можно провести международный чемпионат по серфингу. На этот счет у спортсмена есть сомнения:- Мне скидывали ссылку на эту зарисовку, но это все художественная история, которая не имеет под собой никакого смысла. Видно, что люди не совсем в теме серфинга, но молодцы, имеет место быть! Во-первых, в селе нет подходящих волн для соревнований и тем более международных. Классический серфинг проводится в воде не ниже 14 градусов, да и наша страна не имеет даже команды по этому виду спорта. Для многих людей серфинг - это Бали или пляжи Калифорнии, но никак не Россия. А наши соотечественники, которые живут в тех местах, где мы катаемся, с уверенностью думают, что у нас нет волн.С уважением к морюНа новогодних праздниках в 2021 году жители Териберки отметили, что туристов было как никогда много. Конечно, здесь привыкли к бесконечному потоку автобусов с китайскими гостями. Но пандемия повесила замки на границы, поэтому в Заполярье устремились путешественники из российских регионов. И надо сказать, что серфинг в Териберке стал одним из самых востребованных видов отдыха наряду с кайтсерфингом, охотой за северным сиянием и прогулками по пляжу «драконьи яйца» и к водопаду.Правда, заниматься укрощением волн может далеко не каждый - Баренцево море профанов не любит: или ты с ним осторожен и вежлив, или же оно заберет тебя.- Впервые в Териберку я попал в 2009 году и сразу застал несколько штормов в Баренцевом море. В то время у меня не возникало желания заняться серфингом, меня завораживала сама мощь и суровость этого места. Практики серфинга у меня еще не было. Было очевидно, что большинство мест для катания в Териберке на серфе требуют неплохой подготовки, а то и безумия в голове, - написал в сообществе любителей серфинга WSGS Николай Рахматов.Даже гидрокостюм для кайтсерфа, который теплее обычного, не спас спортсмена от холода. А еще он на себе прочувствовал весь жесткий характер Баренцева моря: короткие и резкие волны сломали серф, а сильный ветер сдувал Николая в воду. Одним из самых подходящих мест для серфинга стал залив у знаменитого водопада. Но и здесь оказались подводные камни… в буквальном смысле этого слова.- Опасно тем, что на дне огромные камни, движение по волне идет в сторону береговой линии, что при ошибке чревато выходом на берег. Ситуация не из приятных. У меня был один такой выход, когда Сергей Расшиваев и Костя Кокорев снимали фильм и мы вместе серфили на галечном пляже. Услышал,как камни перекатываются и стукаются друг о друга, и своей головой поддержал волшебный ритм, - отметил Николай Рахматов. - Будьте аккуратны и рассчитывайте свои возможности. Серфинг в Баренцевом море прекрасен и опасен!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Чувство просто восхитительное!\\": как в Мурманске встречали первый рассвет 2021 года. 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