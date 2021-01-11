Уже восемь лет в одной из семей в Мурманской области Новый год не праздник. 1 января 2013 года Николай Маслак из Оленегорска пропал в Ленобласти. Прошло много лет, но его семья все еще ведет поиски.После окончания школы молодой человек уехал в Санкт-Петербург, где учился издательско-полиграфическом техникуме. Тот роковой Новый год Николай поехал встречать в поселок Саперное Приозерского района к подруге Ольге. Вместе с ним поехала его девушка Елена Рулева.- В той компании было 8-9 человек, Коля с ними ранее был не знаком. Звонил родственникам, что доехал, поздравлял с Новым годом. Был болен, поэтому лег спать почти сразу, - рассказывает мама пропавшего молодого человека Елена Маслак.Праздник вышел для Коли и его девушки невеселым. Сначала Лена одна пошла смотреть новогодний салют, так как ни Коля, ни кто кто-то другой из компании не захотели идти. На улице к ней подошли двое мужчин с ребенком. Один из них представился Александром и разговорился с девушкой, а потом оставил ей свой номер телефона. Примерно через час Лена вернулась домой и застала своего молодого человека спящим. Через какое-то время он проснулся, компания собралась прогуляться, но северянин и его спутница не пошли.- Состоялся трудный разговор. У нас все сложно было в последнее время. не жили больше месяца вместе. Он говорил, что он устал, ему все надоело. Потом ребята пришли, а мы решили сходить проветриться. Ушли не далеко. Опять начался этот разговор. Пыталась перенести его на утро, чтоб не ночью разбираться. Не получилось. Он повторил, что устал от отношений, не верит в их благополучное продолжение. Попросил отпустить, я сказала: «Отпускаю». Развернулась, заплакала. Пошла просто прямо, дошла до того места, где был салют, там теперь просто играла музыка и танцевали люди. Потом появился откуда-то этот Александр. Поинтересовался, чего я плачу. Сказала, что рассталась с молодым человеком. Пошла по направлению к Олиному дому, Александр шел со мной, - вспоминала сразу после исчезновения Николая Елена Рулева.Девушка вернулась домой, а ее новый знакомый остался в тамбуре у квартиры. Уже около пяти утра Николай вдруг собрался погулять. Как не отговаривали его друзья, парень не остался. Лена вспоминает, что в ту ночь спала плохо, а уже около 11 утра решила позвонить своему бывшему парню, так как волновалась за него. Но телефон был выключен.- Я не удивилась, думала, психанул, выключил, такое бывало. Решила, что звонить больше не буду. Но так как хотела узнать, где он, стала звонить Александру, думала, они вместе ушли. Звонила весь день, он не брал трубку. Дозвонилась вечером. Сказал мне,что они гуляли в Саперном, познакомились еще с двумя мужиками, якобы, военными. Позже поехали в Лосево в магазин. Рассказал про небольшой конфликт на почве того, что Коля не служил и идеи какие-то свои там продвигал, но сказал, что он разрешился мирно, колю не били. Правда, один раз на землю повалили, а Коля, типа, смеялся при этом. Потом сообщил, что Коля с утра изъявил желание в Питер ехать и сказал, что посадил его на электричку. Я, конечно, расстроилась, что так все произошло, но я поверила.. А потом, когда уже выяснилось, что Коля пропал, и я звонила этому Александру, он уже говорил, что просто показал направление к железнодорожной станции, - продолжает рассказ Елена.В первые месяцы поступало много сообщений, что молодого человека видели на той или иной улице в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы уверяли, что сразу обращали внимание на одну из примет Маслака – шрам у глаза. Были версии, что Коле просто хочется побыть одному и поэтому он не выходит на связь. Хотя раньше он никогда не уходил из дома и не заставлял родных волноваться в неведении, где он находится. Но вот прошло уже восемь лет, а сердце матери болит и разрывается от мысли, что же произошло с ее сыном и где он сейчас. Те, кто следит за поисками Николая, даже забросали письмами передачу «Битва экстрасенсов», но ответа от ее авторов не пришло.Узнать последние новости о поисках Николая Маслака можно в группе, там же есть информация для тех, кто хочет помочь семье молодого человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа январских праздниках жители Мурманской области стали чаще попадать в травмпункт. И чаще звонить в скорую (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru