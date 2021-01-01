В любом возрасте хочется чуда под Новый год. Большого или маленького, не так важно, главное, чтобы оно окрасило жизнь в более яркие краски. О елочке желаний «Комсомолка» уже писала. Напомним: директор Центра содействия жилищного строительства Мурманской области Александр Мысин исполнил мечту девочки из приюта в Кировске.Но таких историй на самом деле много, ведь открыток на елочке желаний десятки!. Расскажем о том, как происходит под Новый год обыкновенное чудо.Многие ребятишки, чью жизнь сложно назвать сладкой, ведь они попали в трудные жизненные обстоятельства, мечтают о том, что для других детей не кажется чем-то особенным.- В 2020 году мне посчастливилось исполнить желания двух ребят: девочке Эвелине 5 лет и она давно мечтала о планшете, а 5-летний Митий никогда не видел Черное море и очень хочет побывать в городе Сочи. Вчера ребята получили свои подарки и, самое главное, поверили в то, что мечты сбываются. Надеюсь, что этот урок они пронесут через всю жизнь и всегда будут верить в добро и поддержку! – сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.Еще один заместитель губернатора – Владислав Сандурский – тоже дарил технику.- Мне выпала возможность стать добрым волшебником для двух ребятишек: 11-летнего Арсения Сергеева из Гаджиево и 10-летнего Георгия Бычкова из Мурманска. Они мечтали о современных планшетах, и мечта исполнилась. Их счастливые глаза говорят об этом лучше всяких слов. Я от чистого сердца желаю семьям Арсения и Георгия счастья в новом году и крепкого здоровья. Пусть почаще звучат добрые слова и сверкают искренние улыбки! - рассказал Владислав Владимирович.12-летней Диане мы искренне желаем в новом году самый главный подарок – здоровья! Ведь юная северянка борется с онкологией.- Каждый год принимаю участие в «Елке желаний». В этом году я вытянул открытку от двенадцатилетней Дианы, она на Новый год загадала ноутбук. Мне стало интересно и я позвонил ей. Оказалось, Диане нужен ноутбук, чтобы учиться и общаться с друзьями в соцсетях, пока она проходит лечение в больнице. Диана очень светлый ребенок, который сейчас проходит тяжелейшее испытание. И она очень сильная. И вот, недавно она прислала эти фотографии. Подарок доставили. Я рассказал о Диане своему другу Андрею Малахову. Он проникся и пригласил девочку в гости за кулисы программы «Привет, Андрей!» в Москве. Диана очень обрадовалась! Дорогая Диана, я очень рад, что мы познакомились. Желаю тебе здоровья. А мы, взрослые, будем рядом, - рассказал глава региона Андрей Чибис.Еще одно новогоднее чудо случилось в Апатитах.- У юного апатитчанина Сережи исполнилось желание, о котором он написал в письме на «елку желаний». В рамках всероссийской благотворительной акции для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, Сережа получил подарок - современный игровой ноутбук от президента. Ребенок счастлив, а это самое главное и ценное! Друзья, я вам тоже желаю непременно верить в добро и чудеса и пусть в новом 2021 году все заветные мечты сбудутся! – рассказал заместитель председателя городского Совета Апатитов Павел Чуфырев.А в соседний город – Кировск – подарок тоже прилетел из Москвы. Привез его лично министр спорта Олег Матыцин, который узнал о мечте 10-летнего Никиты Менюшкова. Мальчик умеет ездить верхом, плавает, занимается рисованием. И это при том, что у него ДЦП.В 2016 году Никита благодаря программе «Лыжи мечты», разработанной АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева», смог кататься. С тех пор он мечтает о хороших лыжах и ботинках. И это желание Олец Матыцин узнал через «Елку желаний».Министр привез подарок прямо на горнолыжный склон, где встретился с Никитой, его мамой и тренером.- Такие ребята, как Никита, – очень целеустремленные, они – пример для людей, у которых нет ограничений, – отметил министр. – Мы видим, с каким желанием и мотивацией они тренируются и учатся. Для всего общества важно, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, тогда они и учатся лучше, а потом добиваются многого в жизни, потому что знают, что такое труд. Рад, что мы с нашим правительством помогаем ребятам осуществлять их мечты, - отметил Олег Матыцин.Никита сразу смог опробовать подарок: вместе с министром он покатался на лыжах.Маленькие открыточки могут подарить так много счастья. Хотя творить чудеса можно в самый обычный день, даже если в календаре он не выделен красным цветом. Все в наших руках!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: Скупают все, даже непопулярные вещи. Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru