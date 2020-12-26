Дед Мороз – это не только добрый дедушка с внучкой и большим мешком подарков. Он может быть и в пиджаке. В правительстве Мурманской области уже не первой год стоит елочка желаний. На ней висят открытки с пожеланиями от деток из социальных учреждений, которые загадывают подарки. Такие елочки, кстати, можно увидеть и, например, в торговых центрах – не проходите мимо!Сотрудники правительства забирают открытки и исполняют желания. Директор АНО «Центр содействия жилищного строительства Мурманской области» Александр Мысин тоже не прошел мимо особенной елочки. И, кстати, забрал 21 декабря последнюю открытку от 14-летней Кристины из детского дома в Кировске. Ее желание было достаточно простым – подросток хотела альбом популярной K-pop группы BTS. Эти ребята в этом году бьют все рекорды по популярности.- Без задней мысли взял открытку и подумал, что должен же он где-то продаваться, - рассказывает Александр Павлович «КП». – Стали искать, и оказалось, что его нигде нет, с Ozon весь выбрали, на других сайтах тоже нет. Группа очень популярна у подростков, и они раскупили под Новый год все альбомы.Найти альбом удалось на одном из фан-сайтов BTS. И Александр Мысин даже заказал его, но потом выяснилось, что придет заветный подарок уже только после Нового года.- Конечно, нас это не устроило, ребенок должен получить подарок к празднику. Поэтому стали искать дальше. К счастью, нашли еще один сайт, на котором можно было заказать альбом в составе подарочного набора. Пусть чуть дороже выходило, но это не имело значения, - продолжает Александр Павлович.На это испытания не закончились, ведь находился подарок…. на Дальнем Востоке! 24 числа набор прибыл в Москву, а затем друзья Александра Мысина на самолете привезли его в Мурманск, где его уже передали волонтерам. Они отвезут его Кристине и, никто не сомневается, что ее будут переполнять эмоции. Ведь кроме альбома она получила еще и постеры с любой группой, блокнот, наклейки и многое другое.- Мы еще подумали, что будет круто купить и специальный русско-корейский словарь, созданный специально для фанатов BTS. И купили его. Главное, чтобы ребенок был счастлив, - говорит Александр Мысин.Это ли не новогоднее чудо?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская «Лапландия» попала в топ-10 лучших центров дополнительного образования России. Директору учреждения объявили благодарность (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru