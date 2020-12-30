28 декабря в 40 километрах от побережья архипелага \\"Новая Земля\\" в акватории Баренцева моря перевернулся и затонул ярусолов \\"Онега\\", принадлежащий архангельскому рыболовецкому колхозу им. М. И. Калинина. На боту были 19 членов экипажа, только двое спаслись.На месте начались поисково-спасательные работы, их активная фаза завершилась 30 декабря. Тела моряков не удалось найти.- Мы отпускаем суда, которые были привлечены к поисково-спасательной операции. Они вернутся в места своего пребывания. В пассивном режиме акваторию Баренцева моря будут обследовать проходящий морской транспорт. Сейчас туда направляется морской буксир Росрыболовства - на место аварии он прибудет 30 декабря к 18.00. Он займется обследованием дна у места кораблекрушения, - рассказал \\"КП\\" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Над местом крушения почти два часа летал самолет на допустимо близком к поверхности воды расстоянии. Но видимость сейчас плохая - около 150 метров.Напомним: судно лежит на глубине почти 130 метров. Есть предположение, что тела рыбаков могут находиться в самом ярусолове. Ранее сообщалось, к месту крушения доставят глубоководный исследовательский аппарат, однако эту информации \\"КП\\" опровергли.- Ни глубоководного робота, ни даже мощного эхолота не будет - только обычный эхолот. В теории, он может найти точку, где находится судно на дне, но это максимум, - уточнили в Росморречфлоте.29 декабря в Мурманской области было объявлено днем траура. К мемориалу рыбакам, погибшим в мирное время, северяне несли цветы. Также акция памяти прошла у кладбища кораблей. Сюда пришли родственники, близкие и друзья моряков. Семьям пропавших мужчин выплатят по миллиону рублей из бюджета Мурманской области, а близким - по полмиллиона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске мужчина долго скрывался от полиции за воровство, а попался из-за дебоша на остановке. 33-летнему мурманчанину грозят сразу два уголовных дела (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru