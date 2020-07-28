2020-07-28T09:24:03+03:00
Общество

Оказаться лучше самих себя: «ФосАгро» установила рекорд по производству удобрений

Компания смогла увеличить поставку удобрений на российский рынок
Ника СВЕТЛОВА
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ПАО «ФосАгро» за прошедшие шесть месяцев перешагнуло рекордную отметку по производству удобрений в 5 миллионов тонн, а объем продаж составил 5,2 миллиона тонн.ПАО «ФосАгро» за прошедшие шесть месяцев перешагнуло рекордную отметку по производству удобрений в 5 миллионов тонн, а объем продаж составил 5,2 миллиона тонн.
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Мы преодолели экватор 2020 года, и можно подводить итоги полугодия, которое прошло под знаком пандемии коронавируса. Еще весной существовали оправданные опасения, что жизнь встанет на паузу, а экономика рухнет. Однако, несмотря на все трудности, оказалось, что даже в такое нестабильное время в промышленности удалось нарастить объемы производства и продаж.

В условиях пандемии коронавируса на крупных предприятиях Мурманской области зафиксирован рост промышленного производства. Несмотря на общее прогнозируемое падение экономики России на 4-5%, ряд компаний региона улучшили полугодовые показатели. Пример в этом показывает ПАО «ФосАгро», которое за прошедшие шесть месяцев перешагнуло рекордную отметку по производству удобрений в 5 миллионов тонн, а объем продаж составил 5,2 миллиона тонн.

- Несмотря на все сложности, компания ФосАгро успешно наращивает темпы производства, и это не может не радовать. Цифры говорят сами за себя: выпуск удобрений вырос почти на 7%, показатели продажи продукции - на 10%. Это дает нам основания рассчитывать на дополнительные налоговые поступления в бюджет. Этого удалось достичь в том числе благодаря своевременно принятым ограничительным мерам, четкой организации работы и соблюдению санитарных правил. Так, сегодня среди сотрудников предприятий ФосАгро отмечается практически нулевая заболеваемость коронавирусом, также низкий уровень зафиксирован в городах присутствия компании – в Кировске и Апатитах. При этом численность персонала предприятий остается стабильной и даже растет. В Кировском филиале АО «Апатит» в связи с ростом объемов производства апатитового концентрата количество работников увеличилось на 163 человека, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кировский филиал АО «Апатит» за шесть месяцев работы показал высокий производственные результаты и перевыполнил план по добыче руды и производству самого экологического чистого в мире апатитового концентрата. 18 млн 615 тыс. тонн апатит-нефелиновой руды и 5,35 млн тонн апатитового концентрата – таков итог напряженного труда всех подразделений предприятия. Благодаря этим достижениям компания «ФосАгро» смогла увеличить поставку удобрений на российский рынок.

Продажи фосфорных удобрений отечественным аграриям выросли на 12 процентов. Это очень важный показатель: поскольку российский рынок является стратегическим приоритетом ФосАгро, которая стремится к дальнейшему укреплению позиций в рамках долгосрочной стратегии развития.

Показатели первого полугодия стали результатом модернизации мощностей и увеличения эффективности производства. Безусловно, это даёт повод для гордости, желание и далее активно работать, несмотря на сложности нынешнего времени. Совместный успех – он и в профессионализме каждого, и в повсеместном применении передовых технологий, современного оборудования.

Николай Хорьков, флотатор мельнично-флотационного отделения Апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 (АНОФ-3) отмечает, что за 20 лет работы на предприятии заметил, как поменялась и техника, и подкованность молодых сотрудников. А вот что за это время не поменялось, так это то, что работать на предприятии почетно. Вопрос остановки производств в период пандемии коронавируса даже не обсуждался. Напротив, компания сделала все, чтобы обезопасить трудовые коллективы и сохранить темпы работы.

- Горжусь тем, что работаю в такой передовой компании как «ФосАгро». Мы опасались коронавирускной инфекции и возможных проблем для предприятия, но благодаря своевременным и четким действиям руководства, мы чувствуем себя на производстве в безопасности. Структурные подразделения и работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы понимаем, что те профилактические меры, которые реализуются на комбинате «Апатит» и на фабрике в частности, – это забота компании о всех сотрудниках и нашем здоровье. Такие меры защиты, ограничения необходимы – они сохраняют нам работу. Хочу отметить особое чувство локтя, сплоченность и высокую ответственность всего коллектива в это непростое время, - говорит Николай Хорьков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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