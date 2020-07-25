В Тайболе открыли мемориальную доску батальонному комиссару Григорию Еленскому

У исторической справедливости нет срока давности. Удалось ее восстановить, правда, не до конца, и на станции Тайбола, что в 66 километрах от Мурманска. Именно здесь 23 февраля 1942 года произошла трагедия.

Белорусская земля и три сосны

- В тот день из Кандалакши в Мурманск мчалась по рельсам дрезина «Калужанка». В ее уютном салоне находились высшие офицеры Мурманского пограничного округа и, по воспоминаниям первого секретаря Мурманского обкома партии Максима Старостина, один из руководителей областного управления НКВД, - рассказывает о событиях 78-летней давности Михаил Орешета, председатель Мурманского областного Совета ветеранов войны и труда. - Каким-то образом враг узнал о поездке высокопоставленных особ, и на разъезде Тайбола диверсанты перевели стрелку, направив дрезину в тупик, где мирно стояли цистерны с горючим. Что было дальше, ясно без слов. Пострадали все. Погиб батальонный комиссар Григорий Еленский и, по неподтвержденным данным, сотрудник областного НКВД. Дело сразу же было засекречено.

Открытие памятной таблички прошло со всеми почестями. Фото: Геннадий Корчма

Спустя почти 70 лет бесплодных поисков сын Григория Еленского Владимир узнал, где был похоронен его отец, приехал на его могилу и установил мемориальную доску. А спустя еще десять лет такая же табличка появилась на месте его гибели, на доме № 9 в Тайболе. Это стало возможно благодаря энтузиастам Мурманского областного совета ветеранов войны и труда при содействии офицеров управления ФСБ России по Западному арктическому району.

На открытие мемориальной доски Владимир Еленский приехал с сыном Александром и старшим внуком Михаилом. На Север потомки Григория Мордуховича прибыли не с пустыми руками.

- Вместе с сыном мы побывали и на месте моего рождения в Республике Беларусь, и на месте рождения отца. Оттуда я взял землю, которую в свое время привез на братскую могилу погибших в Тайболе офицеров. Теперь же высыпал ее и у мемориальной доски на станции, - говорит Владимир Григорьевич.

Открытие памятной таблички прошло со всеми почестями - залпами памятного салюта и возложением цветов. А потом семья Еленских посадила три диковинные для Мурманской области горные сосны.

- Верю: наступит время, и мы узнаем всю правду о трагедии на полустанке Тайбола, - подытожил трогательный момент Михаил Орешета.

Через 80 лет

После Тайболы семья Еленских вместе с энтузиастами из регионального Совета ветеранов войны и труда и пограничниками отправилась на юг Мурманской области – в Кандалакшский район.

- Ночевать наша мобильная группа решила на прославленном боями рубеже «Верман», том самом, где наши войска остановили фашистов на Кандалакшском направлении. Именно оттуда мы стартовали 19 июля, чтобы добраться до Алакуртти. Почтили минутой молчания бойцов, захороненных на местном мемориале, вручили подарки и копию Знамени Победы 101-му пограничному отряду, - описывает события Михаил Орешета.

Одними из первых возложили цветы к мемориальной доске внук и правнук Григория Еленского. Фото: Геннадий Корчма

Там-то и выяснилось, что с Кандалакшским районом Владимира Еленского тоже связывает немало. В 1940 году пятилетний Володя был первым и единственным ребенком – жителем пограничного гарнизона в поселке Куолаярви. Здесь он жил в землянках вместе с родителями, а его друзьями были солдаты.

- Конечно, за 80 лет эти места изменились до неузнаваемости. Тогда там была новая граница и не было ничего, кроме леса и болота. Теперь там какие-то заброшенные постройки с разбитыми окнами, которых тогда и в помине не было. Тем более что немец в свое время там хозяйничал, и даже если бы что-то и было, то давно бы сгорело, - делится впечатлениями Владимир Еленский.

Владмир Еленский привез на место гибели отца землю с места его рождения в Беларуси.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Недостойно города-героя

Поездкой в родную Мурманскую область Владимир Григорьевич остался доволен – исполнилось даже сверх намеченной программы. Досадует он только на одно...

- В свое время я жил в одном подъезде дома № 55 на проспекте Сталина в Мурманске вместе со Старостиным, Фроловым, Щербаковым. Я крутился около их машин, а они, проходя, спрашивали: «Как дела, Вовка?» Наверное, других таких людей, которые бы видели их вживую и помнили, уже и нет, - говорит Владимир Еленский. – Почему администрации города и области не поставить такую же доску, как моему отцу, Старостину? Да и не только ему, а всем, кого я перечислил и кого он называл в своей книге «Дневник войны»… Мой отец погиб рано, никаких заслуг особых нет. Но Михаил Орешета и пограничники решили, что своих не забывают. Ведь именно Максим Иванович Старостин в 1938 году создал Мурманскую область, пограничный округ и оборонительные укрепления на Титовке и Кандалакше, а ведь это единственные точки на карте Советского Союза, где немцы не смогли перейти границу. Именно поэтому Карельский фронт идет первым на всех парадах. К сожалению, нынешняя власть этого не понимает.

Потомки Григория Мордуховича высадили на месте его гибели три горных сосны.

По словам Владимира Еленского, внучка Старостина, Ирина Юрьевна, писала и теперь уже бывшему губернатору Мурманской области Марине Ковтун, и нынешнему - Андрею Чибису. Но ее инициативу так и не поддержали, предложив самостоятельно из Москвы собрать подписи жильцов дома, сделать эскиз мемориальной доски и после согласования с региональным министерством культуры изготовить и установить ее за свой счет.

- Это недостойно города-героя! – уверен Владимир Еленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Научный сотрудник МГУ потратил несколько лет на то, чтоб попасть в квартиру, где жил в Мурманске. 80-летний сын раскрывает тайну гибели своего отца по «Дневникам Старостина» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru