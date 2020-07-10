ЕС вводит зеленую маркировку для экологичных удобрений без вредных примесей

Как сообщает европейское издание Politico, уже на следующей неделе ожидается принятие важного решения: до 16 июля комиссия Европейского союза планирует опубликовать директивные рекомендации о зеленой маркировке для экологичных минеральных удобрений, которые не содержат концентраций кадмия, токсичного вещества, признанного ВОЗ канцерогенным.

С ее введением представители сельского хозяйства от фермеров до крупных компаний смогут выбирать удобрения, которые не способствуют долгосрочному накоплению кадмия в почве. А, значит и выращиваемые с их помощью продукты будут безопасны для здоровья потребителей.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, зеленый цвет маркировки будет соответствовать повестке европейского экологического курса (European Green Deal) и стратегии в области защиты окружающей среды.

Для России это хорошая новость, ведь это может повысить спрос на продукцию российских производителей удобрений. Главным бенефициаром введения зеленой маркировки называют «ФосАгро» - лидирующего в России и одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Фосфорсодержащие удобрения «ФосАгро» - эталон экологической чистоты.

Они производятся из апатитового концентрата, сырья, вырабатываемого из руд, добываемых на Кольском полуострове. Новые нормы упрочат положение российских производителей на мировом и особенно европейском рынке, так как в них содержание кадмия будет с запасом соответствовать зеленой маркировке.

- Сельхозпроизводители и потребители имеют право принимать обоснованные решения при выборе удобрений, особенно когда это касается наличия в них таких опасных веществ, как кадмий. Данные меры направлены на реализацию ответственной политики, учитывающей потребительский спрос на более безопасные и качественные продукты питания, а также увеличение числа научных исследований, согласно которым снижение уровня кадмия в удобрениях будет способствовать поддержанию здоровья почв и снижению содержания этого токсичного металла в продуктах питания, - рассказал Politico представитель «ФосАгро».

При этом на данный момент большинство сельхозпроизводителей ЕС используют фосфорные удобрения, производимые в Северной и Западной Африке. Из-за природных особенностей содержание кадмия в них значительно превышает безопасный уровень в 20 мг/кг. Таким образом, не всем по душе инициатива зеленой маркировки. В частности, одной из стран, выступающей против, стала Польша, которая имеет собственное производство удобрений и месторождение по добыче фосфатного сырья в Сенегале. Как отмечается в обсуждающих тему телеграмм-каналах, фосфатная руда, добываемая в Сенегале, не отличается чистотой — содержания кадмия в ней в несколько раз превышает признанные в ЕС безопасными уровни.

И перед аграриями Европы по-прежнему встает вопрос – как выбрать наиболее безопасные удобрения из всего спектра предлагаемых на рынке. Правильный выбор поможет сделать зеленая маркировка.

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