Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 июля 2020 года: число умерших из-за коронавируса вырослое до 23 человек

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 10 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6512 заболевших COVID-19. 3831 человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвержден у 153 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4217 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+18, всего 217), Североморске (+15, всего 338), Мончегорске (+10, всего 312), Апатитах (+2, всего 214), Печенгском районе (+4, всего 162), Кандалакшском районе (+6, всего 63), Ловозерском районе (+1, всего 11) и ЗАТО Видяево (+2, всего 11).

Мурманск же продолжает удерживать пальму первенства в коронавирусном топе. В городе-герое уже заболели 2646 человек. Только 93 новых случая были выявлены за последние сутки. Кажется, Белокаменка не стала мириться с таким поворотом событий и всерьез решила вернуть отобранное у нее лидерство. По крайней мере, там вновь подтверждают новые случае. К 10 июля число инфицированных выросло до 2295 рабочих.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 2646 случаев

Белокаменка - 2295 случаев

Мончегорск – 312 случаев

Североморск - 338 случаев

Апатиты – 214 случаев

Кольский район - 217 случаев

Печенгский район - 162 случая

Кировск – 128 случаев

Кандалакшский район –63 случая

Оленегорск – 46 случаев

Ковдорский район - 26 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 11 случаев

ЗАТО Видяево - 11 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая.

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 9 июля 2020 года.Фото: АНТОН ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2646

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 93 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных:и 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 63

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 6 новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 214 и 128 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за сутки выявлены 2 новых заболевших, в Кировске нет новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 217 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 18 новых заболевших.

Число жертв снова выросло

К сожалению, коронавирус не только ни отступает, но и явно укрепляет свои позиции. По крайней мере, число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 23. Его новыми жертвами стали две женщины 67 и 68 лет.

- Пациентки проходили лечение в отделении реанимации, находились на искусственной вентиляции лёгких, переносили болезнь в тяжелой форме. Обе имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертензия, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти женщин не удалось, - уточнили в оперштабе.

Оперативный штаб напоминает: не игнорируйте ношение масок, при первых симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к медикам.

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