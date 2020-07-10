Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 июля 2020 года: число умерших из-за коронавируса вырослое до 23 человек
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 10 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6512 заболевших COVID-19. 3831 человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвержден у 153 человек.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4217 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+18, всего 217), Североморске (+15, всего 338), Мончегорске (+10, всего 312), Апатитах (+2, всего 214), Печенгском районе (+4, всего 162), Кандалакшском районе (+6, всего 63), Ловозерском районе (+1, всего 11) и ЗАТО Видяево (+2, всего 11).
Мурманск же продолжает удерживать пальму первенства в коронавирусном топе. В городе-герое уже заболели 2646 человек. Только 93 новых случая были выявлены за последние сутки. Кажется, Белокаменка не стала мириться с таким поворотом событий и всерьез решила вернуть отобранное у нее лидерство. По крайней мере, там вновь подтверждают новые случае. К 10 июля число инфицированных выросло до 2295 рабочих.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 2646 случаев
Белокаменка - 2295 случаев
Мончегорск – 312 случаев
Североморск - 338 случаев
Апатиты – 214 случаев
Кольский район - 217 случаев
Печенгский район - 162 случая
Кировск – 128 случаев
Кандалакшский район –63 случая
Оленегорск – 46 случаев
Ковдорский район - 26 случаев
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 11 случаев
ЗАТО Видяево - 11 случаев
Терский район – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая.
Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 9 июля 2020 года.Фото: АНТОН ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 2646
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 93 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных:и 7
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 63
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 6 новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 214 и 128 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Апатитах за сутки выявлены 2 новых заболевших, в Кировске нет новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 217 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 18 новых заболевших.
Число жертв снова выросло
К сожалению, коронавирус не только ни отступает, но и явно укрепляет свои позиции. По крайней мере, число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 23. Его новыми жертвами стали две женщины 67 и 68 лет.
- Пациентки проходили лечение в отделении реанимации, находились на искусственной вентиляции лёгких, переносили болезнь в тяжелой форме. Обе имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертензия, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти женщин не удалось, - уточнили в оперштабе.
Оперативный штаб напоминает: не игнорируйте ношение масок, при первых симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к медикам.
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