2020-07-07T12:10:51+03:00
Карелия

Как проголосовала Карелия?

С 25 июня по 1 июля на территории республики прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
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В Карелии в процессе голосования приняли участие более 239 тысяч человек – 46,07 % от общего количества участников голосования. Положительное решение по изменениям в Конституцию РФ высказались 70,46 % участников голосования, отрицательный ответ дали 28,58 % проголосовавших.

По словам председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, процесс голосования имел особенности и проходил в достаточно сложных условиях.

– Такая форма, как общероссийское голосование, применялась впервые и потребовала собственного правового регулирования, – говорит Алексей Бахилин. – Кроме того, голосование проходило в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Были приложены колоссальные усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан. Нагрузка на членов участковых и территориальных избирательных комиссий была огромная. Но они быстро смогли обучиться новому порядку проведения, вникнуть в его особенности.

Кампания проходила непосредственно на местах избирательных участков. Также члены участковых и территориальных комиссий могли выезжать в дачные кооперативы и СНТ, чтобы забрать заявления о голосовании по месту нахождения, поскольку многие жители республики находились за городом.

Для маломобильных, пожилых людей была успешно организована возможность проголосовать на дому. Для граждан, которые находились на самоизоляции, была представлена возможность принять участие в процедуре бесконтактным способом, чтобы обезопасить себя от распространения инфекции.

Алексей Бахилин отметил, что в Центризбирком республики не поступило ни одного сообщения о нарушениях в ходе избирательной кампании. Все избирательные участки были в полном объеме защищены наличием средств индивидуальной защиты. Председатель ЦИК убежден в том, что традиции избирательной системы по обеспечению легитимности, прозрачности и чистоты выборов и голосований всех уровней будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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