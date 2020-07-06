Севморпуть, новые заводы, кооператив

Если обозначить праздники, знаковые для Мурманска, то июль займет особое место: в первое воскресенье поздравляют работников морского и речного флота, а 12 числа – рыбаков. Каждый год причастным к ним желают богатого улова, а городу-порту - процветать, ведь тяжелые 90-е больно ударили по рыбной отрасли.

С Дальнего Востока на Крайний Север

О том, как возродить рыбную отрасль, в последнее время в Мурманской области говорят очень много. В том числе в контексте развития Севморпути. Так, в начале июня в Росрыболовстве обсуждали вопрос доставки рыбы и морепродуктов по Севморпути с Дальнего Востока по стране, с перевалочной базой в порту Мурманск.

- Это новая возможность доставки продукции через наш порт и дополнительный объем для загрузки Мурманского транспортного узла, мощность которого будет кратно увеличена в ближайшие годы. Проект интересный, перспективный, а главное, реальный. Мы заинтересованы в поставке рыбы с Дальнего Востока в наши порты, чтобы повысить грузооборот. При этом самое важное, что будет обеспечена загрузка судов в обратном направлении. Ряд крупных компаний уже выразили готовность поставлять грузы по Северному морскому пути на Дальний Восток и дальше, за пределы страны, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Это дополнительная загрузка наших рыбных фабрик, включая «семейные» рыбные цеха, а значит, больше рабочих мест в регионе и более широкий выбор рыбы на прилавках, которая будет доступнее.

Сегодня техническое оснащение позволяет перегружать 450–500 тысяч тонн рыбопродукции в год. На западном берегу Кольского залива компания «Норебо» планирует построить современный морской терминал по обслуживанию судов и доставке рыбы на внутренний и внешний рынок — это даст возможность обеспечить перевалку еще 50 тысяч тонн рыбопродукции ежемесячно, а значит, в год еще плюс 500 тысяч тонн.

Больше заводов!

Но такое наращивание мощностей в Мурманской области влечет за собой логичный вопрос: где рыба будет перерабатываться? Ведь за последние годы многие профильные заводы просто закрылись. За примером далеко ходить не надо: и пяти лет не проработал в Териберке рыбоперерабатывающий завод, который должен был воскресить, хотя бы отчасти, экономику поселка.

В правительстве Мурманской области озвучили планы строительства в регионе трех рыбоперерабатывающих заводов. Инвестиционные соглашения были заключены с компаниями «Парк» и «Русская треска».

ООО «Парк» должно построить два завода, каждый из которых будет выпускать по 8 тонн продукции в день (пикшу, треску и т. д.). На строительство нужно 192 миллиона рублей. Зато Мурманская область получит 88 рабочих мест.

ООО «Русская треска» воплотит проект масштабнее. Его завод будет выпускать 50 тонн в сутки. Объем инвестиций составит 676 миллионов рублей, будет создано 130 рабочих мест.

О простых рыбаках замолвите слово

Промышленный вылов рыбы – это лишь один из немногих пунктов, которые надо выполнить, чтобы Мурманск был и городом-героем, и городом-портом.

30 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил в облдуме с традиционным годовым докладом. Одним из пунктов выступления стала рыбная отрасль.

Среди достижений за 2019 год - сохранение исторического принципа распределения квот, сокращение сроков оформления рыбопромысловых судов в порту Мурманск.

- Мы всегда были городом рыбаков. Это не только эмоциональная, но и историческая составляющая. Благодаря рыбакам нам удалось создать проект «Наша рыба». Если бы не их добрая воля продавать рыбу по себестоимости, он бы не получился, - сообщил губернатор.

Также в работе продажа улова рыбаками-любителями. Как сообщил Андрей Чибис, в области будет образован кооператив, который будет выкупать улов и создаст государственный спрос на рыбу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приказом Минсельхоза от 26 июня 2020 года № 348 был увеличен общий допустимый улов в Северном бассейне. В Баренцевом море вырос разрешенный для добычи объем краба. Общий допустимый улов камчатского краба вырос на 1 тыс. тонн - до 10,94 тыс. тонн. Краба-стригуна опилио разрешено добыть на 3,41 тыс. тонн больше - 13,25 тыс. тонн.

Также в 2021 году в Мурманской области будет разрешен любительский вылов краба.

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