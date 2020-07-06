Известный художник-авангардист из Североморска помогает ловить преступников

Кажется, что иногда художники отстранены от мира сего, витают в облаках и не обращают внимания на реалии жизни. Однако Анатолий Александрович Сергиенко, талантливый живописец и мастер портрета из Североморска, занимается не только творчеством, но и помогает правоохранителям.

«КП» побеседовала с одним из самых известных художников Мурманской области об искусстве и о том, как оно помогает в поимке преступников.

Начало пути

Анатолий Сергиенко родился в Запорожье. В 9 лет понял, что рисование ему очень по душе.

- Помню, в детстве мне подарили книгу – сборник произведений Александра Пушкина. Меня заворожили иллюстрации к поэме «Руслан и Людмила», тоже захотелось что-то подобное рисовать. А еще у нас в городе была дубовая роща, где любили писать картины местные художники. И я аккуратно к ним подкрадывался, боясь помешать, и наблюдал за тем, как они рисуют, - рассказывает наш собеседник. - И в 9 лет поступил в изостудию при Доме культуры. Через пару занятий меня перевели в старшую группу –талант заметили. Мне было очень приятно.

Так начался творческий путь художника. В 15 лет Анатолий поступил в художественное училище в Днепропетровске, а после учебы и службы в армии вернулся в Запорожье, где построил мастерскую, и продолжал писать картины. Но тут вмешалась цензура.

- Мне и другим молодым художникам хотелось рисовать то, что нравится. Нас начали обвинять в формализме, что мы не тем занимаемся. Так, был один вечер поэзии, где мы сделали выставку без цензуры. Поэты зачитывали некоторые провокационные произведения со сцены, а в зале, как оказалось, сидели не только простые зрители, но и кагэбэшники. На следующий день нашу выставку закрыли, а с поэтами и писателями начались разборки. Меня чуть ли не диссидентом стали считать. Ничем хорошим это закончиться не могло, - рассказывает художник.

Перспективы разрушились, возможности творчески себя реализовать в родных местах не было. Поэтому Анатолий Сергиенко переехал в Заполярье, а именно в Североморск, где у него служил брат.

Анатолий Сергиенко пишет картины в разных стилях и всегда находится в поисках новых решений.Фото: Олег ФИЛОНОК

Здравствуй, кольский край

- Оказалось, что во флотской столице были нужны преподаватели в художественную школу. Я согласился, хоть и очень переживал, и в 1972 году переехал в Североморск, где мне дали квартиру. Когда ехал из аэропорта, мне сразу понравилась северная осенняя природа с ее яркими красками. Подумал, что начало уже хорошее, - отмечает художник.

В 1975 году Анатолий Сергиенко стал членом Союза художников, а в 1978-м - руководителем народной изостудии Северного флота в Североморске. Автор он разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках. Постоянно экспериментирует, а больше всего любит изображать на своих картинах людей. Рисует на философские, мифологические, библейские темы, решая их в авангардном ключе. Как говорит художник, вдохновение приходит к нему отовсюду.

- Это может быть какой-то интересный случай, момент, сон, репродукция книги, выставка картин, встреча с человеком, прогулка, впечатление – из чего угодно могу черпать вдохновение. Всегда интересно находить новые решения, - говорит автор.

Творчество во имя закона

Что самое интересное, талантливые руки Анатолия помогают в поиске и поимке преступников. К художнику нередко обращаются сотрудники Следственного комитета с просьбой составить фоторобот. И у него это хорошо получается.

- Помню, был случай, когда убили девочку. Нашли ее в черном мешке в каком-то помещении. Нужно было опознать. По расплывчатым фотографиям лица и черепу я нарисовал ее портрет, который затем опубликовали в газете. В итоге мать опознала девочку, а преступника через неделю поймали. Полицейские говорили, что с ног сбились его искать, думали уже, что не найдут. Так что фоторобот тут мой очень даже пригодился. После этого меня пригласили на награждение, - делится собеседник. – Вообще, на создание фоторобота уходит около часа, все делается экспромтом. Иногда удается воссоздать точный образ, а иногда нет, если свидетель деталей не запомнил. Раз на раз не приходится.

Как отмечает художник, денег ему за такую работу не платят – он помогает составлять фотороботы ради общего блага и восстановления справедливости.

- Я просто хочу, чтобы преступники не уходили безнаказанными за свои страшные дела. Говорю следователям, что помогу, чем смогу, только бы нашли их. Ко многим художникам на самом деле обращаются сотрудники правоохранительных органов, но не все соглашаются. А я никак не могу отказать в таких вопросах, - рассказывает Анатолий Сергиенко. - Как-то раз намучился с портретом преступника, который ограбил микрофинансовую организацию. Туда пришел незнакомец в капюшоне и в маске, наставил на сотрудниц пистолет, потребовал деньги из кассы и, забрав наличность, скрылся. Собрали человек 7-8 свидетелей и меня пригласили, чтобы фоторобот создать. Я в поте лица пытался по разным случайным фрагментам с записи видеокамеры обрисовать его. И, оказалось, не зря, потому что набросок силуэта помог в поисках. Его узнала работница этой организации в магазине - по фигуре и одежде.

Сейчас заполярному художнику 74 года, и он не прекращает творческий поиск. Его произведения хранятся в музеях России, Украины, Финляндии, в Джексонвилле (США), в собрании короля Норвегии, собрании президента Владимира Путина, а также во многих частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Новая выставка Анатолия Сергиенко откроется в Мурманском областном художественном музее в следующем году и будет посвящена библейской теме.

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