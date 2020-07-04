Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 июля 2020 года: число летальных исходов от коронавируса увеличилось до 18

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 4 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 5632 заболевших COVID-19. 3632 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 147 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+134). Всего диагноз поставили 2015 жителям областного центра.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3339 человека. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+1, всего 206), Кировске (+1, всего 118), Ковдорском районе (+1, всего 24), Мончегорске (+1, всего 287) и Кольском районе (+9, всего 163).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2015

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 134 новых заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинаются открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 46

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки новых случаев не выявили. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы с соблюдением правил безопасности и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 206 и 118 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске и в Апатитах- по одному новому заболевшему за сутки. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 163 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе не прибавилось новых заболевших.

Стало больше жертв

В Мурманске увеличилось число летальных исходов от COVID-19. От опасной инфекции погибли еще два человека. 17-й и 18-й жертвами коронавируса стали мужчины 68 и 80 лет, у которых был положительный тест и двусторонняя пневмония.

- Оба имели сопутствующие заболевания и переносили болезнь в тяжелой форме.Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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