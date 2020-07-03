Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 июля 2020 года: закроют ли Мурманск на карантин

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 5485 заболевших COVID-19. 3609 человек выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 139 человек.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 2 июля 2020 года. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+59). Всего диагноз поставили 1881 жителю областного центра.22

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3192 человека. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+4, всего 205), Североморске (+19, всего 252), Печенгском районе (+7, всего 131), Кандалакшском районе (+12, всего 46), Ковдорском районе (+10, всего 23), Мончегорске (+13, всего 286), Кольском районе (+15, всего 154).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 2 июля 2020 года. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 1881

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 59 новых заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинаются открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 46

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 12 новых случаев. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы с соблюдением правил безопасности и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 205 и 117 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске за последние сутки не выявлено новых случаев заражения. В Апатитах 4 новых заболевших. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 154 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе не прибавилось новых заболевших.

«Оснований нет»

По данным оперативного штаба за вчерашний день, в регионе уже 5485 заболевших COVID-19. В лидерах Белокаменка (2293 человека), Мурманск (1881), Мончегорск (286), Североморск (252), Апатиты (205), Кольский район (154).

В Роспотребнадзоре региона не скрывают, что именно столица Заполярья вызывает наибольшее опасение, так как в других муниципалитетах ситуация достаточно стабильна. Да и северяне, глядя на данные статистики (по несколько десятков заболевших каждые сутки), всерьез опасаются, что облцентр повторит судьбу Апатитов и Кировска, которые в конце марта закрыли на карантин, или возьмут да ограничат въезд и выезд, как в Териберке или Ура-Губе.

- Мурманск не закроют! – обещает губернатор Андрей Чибис. - Мы такое решение не готовим - оснований нет. Мы не будем вводить новых ограничений. Однако две недели не будет новых послаблений. Ситуация прогнозируемая, понятная для нас. Самое главное – соблюдать меры предосторожности.

Погулял - заболел

Почему же Мурманск может подвинуть Белокаменку и получить непрестижный статус самого крупного ковидного очага на Кольском полуострове? Неужели у нас тоже появились очаги на производствах? В правительстве утверждают, что все заболевшие выявлены в семейных очагах, а в росте числа заболевших виноваты… небесная канцелярия и желание северян погреться хоть на родной земле, раз на курорты этим летом попадут не все.

- В Мурманской области стоит непривычная для нас погода, поэтому после теплых выходных мы наблюдаем рост числа заболевших. Таких выходных было два: 12 - 14 июня и 20 - 21, - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева. - В Мурманске значительно превышен эпидпорог по вирусным заболеваниям – на 200%. Также 85-87% новых случаев коронавирусной инфекции от общего числа по области приходится на областной центр. Почти 90% заболевших в Мурманске – это взрослые. Чаще всего болеют северяне в возрасте от 30 до 55 лет.

А вот среди подростков «возраста ЕГЭ», кто в этом месяце будет сдавать экзамен, заболевших нет. Хотя это не повод расслабляться: школы, где школьники сядут за парты с бланками, уже вовсю готовят. Например, устанавливают обеззараживатели воздуха, которые могут работать в присутствии человека и не вредят здоровью.

Парад не причина

Погода в Мурманской области всегда дама капризная. Июль тоже обещают достаточно теплый, по крайней мере, начался он довольно оптимистично. Значит ли это, что и дальше будет ухудшаться статистика?

- Мы ожидаем, что рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске сохранится еще как минимум на один инкубационный период, до 15 июля, - отметила Лена Лукичева.

Впрочем, у жителей Мурманской области закралась мысль: а только ли солнце и идущий вверх столбик термометра способствуют росту числа заболевших? Разумно ли было в таких условиях проводить Парад Победы, перенесенный с 9 мая на 24 июня?

- Мы принимали решение о проведении парада, внимательно прогнозируя ситуацию. Ожидали, что на него придет до 10 тысяч человек, но пришли не более 2 тысяч. Не жалею, что мы провели Парад Победы: он не дал всплеска заболеваемости, что подтверждает правильность принятого решения, - отметил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, почти все гости праздника соблюдали правила безопасности и носили маски.

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