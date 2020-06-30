Достать со дна морского: как в Мурманской области восстанавливали танк «Шерман»

К сложным задачам в армии привыкли, но такую военнослужащим Северного флота задали впервые: поставить на гусеницы американский танк «Шерман», который десятки лет лежал в Баренцевом море и превратился в ржавую груду металла.

Под толщей воды

В марте 1945 года, почти за два месяца до Победы, в Мурманскую область из Америки шел транспорт «Томас Дональдсон» - по программе ленд-лиза он вез в Советский Союз военную технику, в том числе и американские танки «Шерман» (с 1944 года в производстве находился танк М4А2 (76) – модернизированный вариант, вооруженный 77-миллиметровой пушкой в башне увеличенного размера). Но на входе в Кольский залив «Томас Дональдсон» был подбит немецкой подлодкой и затонул со всем содержимым рядом с островом Кильдин. Спустя почти 70 лет, в июле 2014 года, «Шерман» подняли на поверхность. Для этого специалисты Северного флота провели уникальную операцию и проникли в трюм затонувшего судна на глубине почти 60 метров. Использовался плавающий кран «ПК-7500» УПАСР Северного флота.

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу в декабре 2016 года началась реставрация танка. Причем на ходу он должен был быть уже ко Дню защитника Отечества – специалистам дали меньше трех месяцев. Те, кто видел «Шерман» сразу после операции по подъему, смутно верили, что он сможет поехать и дать дымок: некогда новенькая техника с завода была полностью покрыта ржавчиной, на стенках – десятки ракушек, в металле – дыры.

- Для организации реставрационных работ была сформирована рабочая группа офицеров в составе полковника Андрея Грибова, подполковника Дмитрия Дулича и капитана 2-го ранга Дмитрия Укрюкова. Ремонтно-восстановительные работы были организованы силами военнослужащих ремонтной роты (бронетанковой техники) 80-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона под командованием капитана Константина Лихоткина, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Загадка «Шермана»

Задачу усложняло то, что чертежей к «Шерману М4А2» не было, только к танкам 1943-го и 1945 годов.

Реставрацию начали с демонтажа и дефектовки всех узлов и агрегатов, которые были убиты коррозией. Из-за нее непригодными к использованию оказались силовая установка GM 6046, топливная, масляная системы и система охлаждения, коробка передач, электроприводы, стабилизатор наведения орудия, средства связи. Во время подъема были утрачены 70% гусеничных траков и звездочки ведущих колес, не было приборов наблюдения, шанцевого инструмента, которые перевозили отдельно в деревянном ящике.

Чтобы понять, как восстанавливать танк, Андрей Грибов, Алексей Савельев, Дмитрий Укрюков и Анатолий Придава отправились в командировку в Москву. В частности, в столице и Московской области тщательно изучили «Шерманы» в местных музеях. Самым подходящим оказался экспонат в музее Кубинки, именно его и взяли за основу.

Недостающие комплектующие взяли из ремонтного фонда и фонда музея ВВС РФ, например, узлы и агрегаты – от танка-тягача М4А2Е8. Башню и корпус полностью очистили от ржавчины и подвергли пескоструйной обработке. Достать оригинальный двигатель для «Шермана» оказалось невозможно, пришлось ставить наш, ярославский ЯМ3-28, для которого пришлось изготовить и смонтировать систему охлаждения, масляную, топливную и выхлопную системы.

- Специалистами 195-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения в Росляково были изготовлены макеты стрелкового вооружения - два 7,62-миллиметровых пулемета М1919А4 Browing. Работы проходили с использованием заводской документации и станка фирмы Trompson, полученного в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Макет зенитного 12,7-миллиметрового пулемета М2 Browning был изготовлен с использованием деталей и фрагментов настоящих пулеметов, найденных поисковиками на местах боев в Заполярье. По чертежам и фотографиям были изготовлены недостающие венцы ведущих колес, щиток приборов механика-водителя, подкрылки, световые приборы, крепления шанцевого инструмента и многие другие детали, - восстанавливают ход реконструкции в пресс-службе Северного флота.

Военнослужащие Северного флота провели огромную работу: сейчас американский танк на ходу и может стрелять.Фото: Олег ФИЛОНОК

Гордость

Работой своих подчиненных капитан Константин Лихоткин горд. Военнослужащие трудились даже в свободное время. Было интересно расколоть этот крепкий орешек, хотелось, чтобы к 23 Февраля танк предстал во всей своей красе. И он не только поехал, но и произвел залпы. Причем стационарные и пробеговые испытания прошли раньше Дня защитника Отечества – 11 февраля 2017 года, в присутствии руководящего состава Северного флота. Полностью реконструкция была завершена 21 февраля. К этой дате «Шерман» пах свежей краской и был словно с иголочки. Его внешний вид полностью соответствовал танкам модификации М4А2Е8, находившимся в производстве с января 1945 года и поставлявшимся в СССР по ленд-лизу. А после обновленный «Шерман» принял участие в Параде Победы, также северяне могли его видеть на парадах техники на разных праздниках в Мурманске.

- Я ездил и на восстановленном Т-34, и на «Шермане». У американского танка ход, конечно, более плавный, некоторые моменты более продуманы. Но в окопе, например, его лучше видно – он выше Т-34, что было опасно на войне, - рассказывает Константин Лихоткин.

После реставрации «Шерман» был передан в состав экспозиции музея ВВС РФ – филиала Военно-морского музея Северного флота и установлен в ангаре в поселке Сафоново. В декабре 2017 года танк продемонстрировали руководству Минобороны, а также Владимиру Путину.