2020-06-28T23:31:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 29 июня 2020: от коронавируса в регионе умерли 13 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Число больных коррнаврусом в Мурманской области растет.Число больных коррнаврусом в Мурманской области растет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 июня 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 4994 заболевших COVID-19. 13 человек погибли, 3510 выздоровели. За последние сутки диагноз поставили 93 людям.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+80). Всего диагноз поставили 1556 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2701 человек. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+1, всего 196), Мончегорске (+11, всего 257) и Кольском районе (+1, всего 127).

В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 117 зараженных, Североморске - 220, Печенгском районе - 102, Оленегорске - 37, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, Ковдорском районе - 9, Кандалакшском районе - 25, ЗАТО Заозерск – 3, ЗАТО Видяево - 7.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось.

- В больнице скончалась пациентка с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 57-летняя жительница Кандалакши находилась на лечении с 9 июня, через два дня была переведена в областную больницу им. Баяндина. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, переносила болезнь в тяжелой форме. Женщина имела сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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