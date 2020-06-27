2020-06-26T22:34:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 27 июня 2020: у сотрудников реанимации областной больницы нашли коронавирус

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 июня 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом.В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 июня 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 4811 заболевший COVID-19. 12 человек погибли, 3439 выздоровели. За последние сутки диагноз поставили 79 людям.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+49). Всего диагноз поставили 1352 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2439 человек. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+2, всего 190), Мончегорске (+3, всего 244), Североморске (+9, всего 211), Кольском районе (+5, всего 120), Ковдорском районе (+2, всего 8), Кандалакшском районе (+1, всего 25) и Печенгском районе (+1, всего 84).

В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 115 зараженных, Оленегорске - 35, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3, ЗАТО Видяево - 7.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Еще одно отделение Мурманской областной больницы закрыто на карантин: коронавирус диагностировали у сотрудников реанимационных отделений.

- У одного из сотрудников коронавирусная инфекция обнаружена во время еженедельного скрининга медработников. Второй заболевший обратился за помощью самостоятельно, так как почувствовал недомогание. Результаты обследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Других случаев «ковида» среди персонала и пациентов не зарегистрировано. Оказание медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина продолжается в штатном режиме. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе.

В Белокаменке продолжаются противоэпидемиологические мероприятия, а в Печенгском районе сняты ограничения на въезд и выезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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