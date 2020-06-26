2020-06-26T11:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 12

12 жертвой коронавируса в Мурманской области стал 65-летний мужчина
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 12.В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 12.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число жертв коронавируса в регионе увеличилось с 11 до 12 человек.

- После проведения патолого-анатомического исследования и получения результатов, в статистику внесен летальный случай в Специализированном центре инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что там скончался 65-летний мужчина, - сообщает оперштаб.

Напомним: 24 июня стало известно, что в Мурманске умерли от COVID-19 двое мужчин.

Ранее министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев 22 июня сообщил, что число тяжелых пациентов в регионе выросло до четырех. Шесть человек находились на ИВЛ.

Из почти 600 госпитализированных 40% имеют внебольничную пневмонию. 643 человека находятся в обсерваторах.

Общее число зараженных, у кого болезнь протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме, - 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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