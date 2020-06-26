2020-06-25T21:10:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 июня 2020 года: 1352 зараженных, 11 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 26 июня 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Коронавирус не отпускает Мурманскую область.Коронавирус не отпускает Мурманскую область.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 72 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4732 человека.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+49). Всего диагноз поставили 1352 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2439 человек. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+2, всего 190), Мончегорске (+3, всего 244), Североморске (+9, всего 211), Кольском районе (+5, всего 120), Ковдорском районе (+2, всего 8), Кандалакшском районе (+1, всего 25) и Печенгском районе (+1, всего 84).

В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 115 зараженных, Оленегорске - 35, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3, ЗАТО Видяево - 7.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3362 человека. Общее количество летальных исходов - 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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