Своевременность, качество и чистота: в Мурманске переходят на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами

Вопрос с вывозом мусора в Мурманске всегда был злободневным. Жителям заполярной столицы то и дело приходится наблюдать, как горы мусора во дворе на контейнерной площадке стоят себе да стоят, никто ими не занимается. Разве что крысы рады, да чайки. Жалоб от мурманчан в адрес муниципальных властей и ЖКХ всегда вагон и маленькая тележка. Плачевную ситуацию решили исправлять. Модернизацию системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов начали с Первомайского округа.

Время обновляться

Переходить на новую схему по обращению с ТКО решили из-за мусоровывозящей компании, которая недобросовестно выполняла свои обязанности.

До последнего времени работу по вывозу мусора исполняла «ОРКО-инвест», и с начала года поступило 2207 жалоб на ее работу, причем только из Первомайского округа. Только за последний месяц компания нарушила график вывоза отходов суммарно более чем на 30 часов. Так дальше продолжаться не могло. Поэтому региональный оператор АО «Управление отходами» расторг договор с этим мусороперевозчиком и решил перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, начав с Первомайского округа Мурманска.

Новые пластиковые баки - с колесиками и крышками.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мы заменяем старую технику и контейнеры на новые. Те самые ржавые баки уходят в прошлое, ставим вместо них современные пластиковые евроконтейнеры. Их преимущество в том, что, во-первых, они имеют наибольшую емкость – 1,1 кубометр, то есть люди могут спокойно выбрасывать мусор, и он не будет вываливаться. Кроме того контейнеры - на колесиках и с крышками, - рассказал заместитель директора мурманского филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов.

По его словам, теперь не будет проблем с вывозом мусора в зимнюю пору, когда машина из-за снега не может подъехать к контейнерной площадке. В этом как раз помогают колесики – двигай контейнер, куда удобно. Ветер тоже не помешает – баки не уедут с места, так как предусмотрены специальные тормоза.

Новая мусоровывозящая техника тоже стала уметь больше. Так, теперь крупногабаритный хлам не будет неделями стоять во дворе - машина может сразу забрать и громозкие, и обычные отходы.

- Современные импортные машины позволяют утилизировать не только ТКО, но и диваны, холодильники, остатки от ремонтных работ и прочее. По новой схеме будет работать не один, а два человека. И пока один грузит, второй подбирает оставшийся мусор и убирает территорию вокруг. Наша задача сделать так, чтобы после отбытия мусоровоза площадка осталась абсолютно чистой. К слову, за повышение стоимости услуг переживать мурманчанам не стоит – она остается прежней, - отметил Виталий Измайлов.

Для того, чтобы обучить специалистов в Мурманске, привезли экспертов из Екатеринбурга. 10 мурманчан уже прошли обучение и вышли на линию. За одну смену водитель будет получать 3,5 тысячи рублей.

По словам мурманчанина, который сейчас обучается работе на новой технике, никаких сложностей не возникает.

- Есть свои особенности, но ничего сверхъестественного нет - все постепенно запоминается. За пять дней я уже обучился основам. Рабочий день – с 06.30 и до того часа, пока все не закончим, - объяснил помощник водителя Александр Свитянков.

Современные машины способны увозить и ТКО и крупногабаритный мусор.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Срок – три месяца

Как рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора, одну тысячу контейнеров уже заменили на новые. Кроме контейнеров появились 8 единиц современной техники - на линии ежедневно работают пять современных мусоровозов, 2 единицы техники для крупногабаритных отходов и 1 грейфер (погрузчик).

И хотя уже за первые недели видны позитивные изменения, серьезные выводы будут делать ближе к осени.

- Я сам снимаю квартиру в Первомайском округе, поэтому у меня есть возможность оценить, как работает новая мусоровывозящая компания. Посмотрим, что будет дальше. Полноценный вывод будем делать через три месяца, потому что летом мурманчан становится меньше, чем осенью. По итогам сентября посмотрим, изменилась ли ситуация к лучшему или нет, - подчеркнул Евгений Никора. - Вместе с правительством области мы будем спрашивать именно с регионального оператора за своевременность, качество и чистоту.

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