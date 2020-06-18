2020-06-18T15:59:14+03:00
Общество

Мы – за чистоту! Жители Мурманской области приводят в порядок замусоренные уголки Заполярья

Благодаря многочисленным экоакциям у природы региона открывается второе дыхание
Наталья ЛОБАНОВА
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При помощи дайверов эковолонтеры очистили Тик-Губу. Фото: Эльвира ДенисоваПри помощи дайверов эковолонтеры очистили Тик-Губу. Фото: Эльвира Денисова
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Ни для кого не секрет, что поддерживать экологию – очень важно. Ведь куда мы без свежего воздуха и чистой воды? Сейчас многие места Заполярья, которые раньше были красивыми и зелеными, превратились в урны для мусора, где не хочется гулять. Но это повод не унывать, а действовать! Помочь природе может каждый, и она обязательно скажет спасибо. С приходом лета в Мурманской области развернулись экологические акции.

Из чистой весны - в чистое лето

Череда субботников с хэштегом #ЧистаяВесна с наступлением июня плавно перешла в #ЧистоеЛето: пока мусор с улиц не исчез, и мест, где нужно наводить порядок, еще ой как много. Акция проходит по инициативе Единого волонтерского центра Мурманской области.

- Наши общественные бригады продолжают наводить чистоту на улицах города, - говорит глава Кандалакши Михаил Павлов. - Накануне привели в порядок сразу несколько территорий в разных частях Кандалакши. Убраны пустырь у школы № 9 и зеленая зона вдоль улицы Высокой. Продолжается приведение в порядок сквера у здания администрации, а также пустыря за домами 60, 60а и 62 на Первомайской. Еще две бригады приступили к уборке мусора на улице Питео и в районе Кировской, 24а.

Не отстают от Кандалакши и в Заполярном – там продолжаются субботники, во время которых привели в порядок более десяти детских и спортивных площадок. На уборку выходят все - местные власти, эковолонтеры и неравнодушные горожане.

Северяне делают города чистыми.

Северяне делают города чистыми.

- Совместными усилиями мы очищали площадки от еще не растаявшего снега, убирали мусор, также трудились на футбольном поле возле школы № 19 вместе с участниками футбольного клуба «Искра» и другими северянами: раскидали снег с территории, убрали мусор. Радует, что эти субботники поддерживают жители - не остаются в стороне! – рассказывает волонтер Юлия Быстрова. К акции #ЧистоеЛето успели присоединиться Умба, Оленья Губа, ЗАТО Александровск, Ревда.

Печальная история песчаного пляжа

Единственный песчаный пляж в черте Мурманска, рядом с авторынком, где открывается прекрасный вид на Кольский залив и мост через него, давно превратился в ковер из мусора. Да, о красоте уже говорить не приходится. Однако эковолонтеры решительно взяли дело в свои руки.

- Здесь не убирались лет пять минимум, территория откровенно захламлена. Сюда разгружали строительные мешки, сваливали ржавые старые лодки, покрышки и бытовой мусор. Ребята-эковолонтеры говорят, что было в десять раз хуже. Хорошо, что я не видела, как было. К сожалению, мусорят одни, а убирают другие, и над этим тоже надо работать, - отмечает руководитель волонтерского центра, супруга губернатора Мурманской области Евгения Чибис.

К уборке подключились и неравнодушные мурманчане, которые вывозят с пляжа огромные мешки мусора.

- Ребята недавно убрали треть пляжа, мы вывезли оттуда пять 120-литровых мешков. Стало значительно чище и приятнее. Если кто-то хочет привести в порядок это красивое место, захватите пакеты и перчатки, и там будет вполне прилично для прогулок с детьми и приятного времяпрепровождения, - поделилась на личной странице в соцсетях мурманчанка Мария Семенова.

Сейчас волонтеры работают над тем, чтобы этот пляж в будущем стал современным общественным пространством нашего города. И совместными усилиями это сделать можно.

- Первый шаг к тому, чтобы эта территория получила статус общественного пространства, - привести ее в порядок. Сейчас в администрацию Мурманска направлено обращение с просьбой создать на береговой линии в районе авторынка новое общественное пространство, - поделились в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Кроме того, на пляже обнаружили огромное ржавое железное днище судна, которое пролежало там добрый десяток лет. Его постараются поднять в ближайшее время.

Регион преображается благодаря неравнодушным людям.

Регион преображается благодаря неравнодушным людям.

Наводят порядок и на других побережьях Заполярья. Так, 14 июня все желающие по инициативе экологического движения «Уборочка51» отправились на уборку пляжа в поселке Тик-Губа. Чтобы избежать скопления людей, мероприятие проходило в течение всего дня. Также в рамках акции очищали дно озера Имандра. Природа была благодарна!

Пакет в карман Те, у кого на субботники времени не хватает, могут принять участие в экологическом флешмобе #пакетвкарман51. Суть его в том, чтобы совместить приятное с полезным: выходя из дома, захватить с собой пакет и по возможности собрать в него мусор, который будет попадаться по дороге.

- Подобная акция уверенно шагает по Карелии. Наш кольский край тоже достоин чистоты! Присоединяйтесь к флешмобу, делайте фото и размещайте в социальных сетях с хэштегом #пакетвкарман51. Когда мы вместе, гораздо быстрее получится сделать нашу планету чистой. Не надо ждать кого-то - надо начать с себя, - отметили в едином волонтерском центре Мурманской области.

В полезном деле уже успели поучаствовать многие северяне, собрав кучи мусора на прогулке.

А вот проект «Чистые игры Мурманск» запустил «Премию борцов с мусором», чтобы наградить активных и экосознательных людей!

- Пока массовые мероприятия под запретом, отдельные активисты по-прежнему убирают мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин. Мы решили отметить их подвиги и наградить самых отважных героев, - отметили в официальном сообществе проекта.

Полезное соревнование стартовало 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Награждение состоится спустя месяц, 5 июля.

Чтобы принять участие, нужно в течение июня собирать мусор на улицах и природе. Свои результаты – фото и видео с уборок - публикуйте в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с указанием города, хэштегом #боймусору и ссылкой на аккаунт @clean_games.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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