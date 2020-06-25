Картину Николая Рериха «Поморяне. Вечер» выставили на торги, ее оценили в 78 миллионов рублей

Дела у Мурманского морского пароходства идут в последнее время из рук вон плохо. Некогда это была одна из самых крупных компаний в столице Заполярья, но сейчас денег у нее не хватает ни на содержание судов, ни на выплату зарплаты сотрудникам.

В 2019 году экономика пароходства стала рушиться как карточный домик. Несколько судов застряли из-за долгов в других странах, в заложниках обстоятельств оказались десятки моряков. За долги с аукциона хотят продать балкер «Заполярье» и сухогруз «Северная Земля», застрявшие в Испании, уже нашелся покупатель на «Кузьму Минина». 23 июля Арбитражный суд Мурманска рассмотрит дело о банкротстве компании.

В сентябре 2019 года был задержан учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов. Тогда его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствием установлено, что руководством и правлением пароходства в 2014 - 2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей. Общий ущерб оценивается в 1,266 миллиарда рублей. В этом же месяце был задержан бывший генеральный директор компании Алексей Глазунов, которого подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей.

Только этим летом Мурманское морское пароходство смогло погасить все долги по зарплате перед сотрудниками – без малого почти 175 миллионов рублей. Но с остальными проблемами надо разбираться. В межрайонном специализированном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находится 537 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, и в том числе и по заработной плате с акционерного общества на общую сумму более 280 миллионов рублей.

За долги пароходства приставы стали продавать его имущество с торгов. В том числе с молотка уйдет картина Николая Рериха «Поморяне. Вечер» и 4 объекта недвижимости. Как стало известно «КП», речь идет об административных зданиях.

- Для оценки арестованного имущества и передачи его на реализацию судебным приставом вынесено постановление об участии в исполнительном производстве специалиста-оценщика. Недвижимость была им оценена в 46 миллионов рублей, а рыночная стоимость произведения искусства составила более 78 миллионов рублей. Арестованное имущество передано на торги, которые состоятся в начале июля, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.

Картина «Поморяне. Вечер» была написана Николаем Рерихов в 1907 году. Сначала она хранилась у вдовы художника, затем в Университете Брандайса (Уолтем, США), а потом ее приобрело Мурманское морское пароходство и выставило в своем музее. Картину приобрели в 2000 году на аукционе «Сотбис», где начальная цена на нее составила 120 тысяч фунтов стерлингов (почти 5 миллионов рублей по курсу того года).

В 2018 году компания планировала продать произведение Рериха, видимо, чтобы хоть за счет вырученных денег разобраться с финансовой дырой. Но тогда покупателей не нашлось. Впрочем, случиться это может и сейчас.

Кстати, «Поморяне. Вечер» недолго выставлялась в музее пароходства. После она исчезла, а обнаружилась во время обысков в московской квартире Николая Куликова. Тогда же у него изъяли полотно Ивана Айвазовского. Какое именно – не уточняется, но его сюжет связан с Капри.

"Пропавшую" картину нашли дома у Николая Куликова. Фото: СКР на транспорте СЗФО

- Ситуация вокруг картины «Поморяне. Вечер» неоднозначна по одной причине: сейчас продавать такую большую знаковую вещь на аукционе невыгодно. И 78 миллионов рублей, и даже меньше сейчас никто не заплатит, потому что время непростое, у коллекционеров нет денег, - сообщил «КП» академик Российской академии художеств Сергей Заграевский. – Такая замечательная вещь с полностью прослеженной историей, большим форматом, имеющая связь с Севером, должна быть не в частных руках, а в музее. Я считаю, что власти в Мурманске и области должны приложить все усилия, чтобы картина осталась в городе и попала в музей. Иначе она долго будет ходить по аукционам и в итоге уйдет дешевле реальной цены, разве что не случится чудо.

К слову, полотна Николая Рериха пользуются спросом как у отечественных ценителей, так и у зарубежных. В отличие от того же Айвазовского, его не так часто подделывают. В 2000 году, когда «Поморяне. Вечер» увезли из штатов в Россию, Рерих для россиян стоил дороже, чем для иностранцев. На «Сотбисе» начальная стоимость полотна в 120 тысяч фунтов стерлингов еще была небольшой. За сколько именно ее купило пароходство, не разглашается, но сейчас такую цену из-за болеющей от коронавируса экономики уже не купить.

СПРАВКА «КП»

«Поморяне. Вечер» написана на холсте маслом. Размер полотна 160x285 сантиметров. Создал ее Николай Рерих в горах Швейцарии.

- На фоне северного закатного неба и чернеющих елей застыло сидят некрасивые коренастые люди в звериных шкурах; широкие носы, торчащие скулы — очевидно, финны, Белоглазая Чудь, - так описал картину Николай Гумилев, которую он увидел на выставке русского искусства в Париже.

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