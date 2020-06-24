2020-06-23T22:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 июня 2020 года: 1237 зараженных, 9 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 24 июня 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом.В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 70 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4586 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+49). Всего диагноз поставили 1237 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2294 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+7, всего 239), Печенгском районе (+2, всего 83), Кандалакшском районе (+1, всего 24), Североморске (+5, всего 199). Также коронавирус проник в новый муниципалитет - ЗАТО Видяево, где инфицировано 6 человек.

В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах 188 зараженных, Кировске - 115, Кольском районе - 114, Оленегорске - 35, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3, Ковдоре - 6.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3165 человек. Общее количество летальных исходов - 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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