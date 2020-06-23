2020-06-22T17:32:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 июня 2020 года: 1188 зараженных, 9 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 23 июня 2020 года
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Число больных коронавирусом в Мурманске растет.Число больных коронавирусом в Мурманске растет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 85 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4516 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+51). Всего диагноз поставили 1188 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2224 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+13, всего 232), Кольском районе (+10, всего 114), Печенгском районе (+5, всего 81), Кировске (+1, всего 115), Ковдоре (+4, всего 6), Кандалакшском районе (+1, всего 23).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах - 188 зараженных, Североморске - 194, Оленегорске - 35, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3120 человек. Общее количество летальных исходов - 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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