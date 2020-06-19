Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 19 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.

Всего в Заполярье инфицировано 4280 человек, 2952 из них врачи смогли вылечить. Увеличилось и количество летальных исходов - от вездесущей заразы погибли 9 северян.

Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как новых зараженных практически нет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1988 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск, где уже больше тысячи заболевших. За одни сутки в заполярной столице +53 новых случая.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 1053 случая

Мончегорск – 208 случаев

Апатиты – 179 случаев

Североморск – 173 случая

Кировск – 113 случаев

Кольский район – 94 случая

Печенгский район - 70 случаев

Оленегорск – 27 случаев

Кандалакшский район – 22 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Ловозерский район – 6 случаев

Терский район – 6 случаев

Заозерск – 3 случая

Ковдор – 1 случай

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