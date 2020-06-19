Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 19 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.
Всего в Заполярье инфицировано 4280 человек, 2952 из них врачи смогли вылечить. Увеличилось и количество летальных исходов - от вездесущей заразы погибли 9 северян.
Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как новых зараженных практически нет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1988 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск, где уже больше тысячи заболевших. За одни сутки в заполярной столице +53 новых случая.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 1053 случая
Мончегорск – 208 случаев
Апатиты – 179 случаев
Североморск – 173 случая
Кировск – 113 случаев
Кольский район – 94 случая
Печенгский район - 70 случаев
Оленегорск – 27 случаев
Кандалакшский район – 22 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Ловозерский район – 6 случаев
Терский район – 6 случаев
Заозерск – 3 случая
Ковдор – 1 случай
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме. Медработники переживают, что после него может случиться вспышка коронавируса [видео] (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с Апатитов и Кировска карантин могут снять в ближайшие дни. Оперативный штаб ведет соответствующие переговоры с Роспотребнадзором (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»