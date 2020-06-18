В Ленинском округе Мурманска сильный пожар на складе с баллонами с ацетиленом

Пожар случился вечером 18 июня. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 18 июня жителей Мурманска напугал сначала густой серый, а затем уже черный дым в Ленинском округе. Видели его даже жители Октябрьского и Первомайского округов областного центра.

Сначала, по предварительной информации, сообщалось, что пожар случился на котельной "Северная" теплоснабжающей организации "Мурманэнергосбыта" на улице Промышленная. По словам очевидцев, один за другим прозвучали несколько хлопков. Едкий дым пошел к жилым домам, местные жители жалуются, что им тяжело дышать.

Позже в МЧС по Мурманской области уточнили обстоятельства ЧП. Сообщение о возгорании поступило в 20.30.

- Горело одноэтажное деревянное здание по адресу улица Промышленная, 15, используемое под склад. Внутри были четыре баллона с ацетиленом, три взорвались, поэтому были слышны хлопки без дальнейшего распространения. Площадь здания 100 квадратных метров, огонь распространился на площадь 50 квадратных метров. В 21.02 была объявлена локализация возгорания, в 21.20 - ликвидация открытого горения, идет проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Взорвались три баллона из четырех. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

- На территории АО «МЭС» в Мурманске (в районе котельной «Северная») произошло возгорание склада, собственником которого является ГОУТП «ТЭКОС». На месте работают оперативно прибывшие пожарные расчеты. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Причины будут установлены по результатам проверки, - сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании.

Отметим, что в данной части города много предприятий и компаний, в том числе склады. На тушении пожара были задействованы 48 человек, 15 единиц техники, в том числе 30 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС.

По сообщениям очевидцев, прозвучали несколько хлопок. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/785741" frameborder="0"></iframe> Пожар на котельной в Мурманске.Фото: vk.com/murmansk_dtp

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