2020-06-18T22:00:02+03:00
Происшествия

В Ленинском округе Мурманска сильный пожар на складе с баллонами с ацетиленом

Огонь охватил одноэтажное деревянное здание, были слышны хлопки [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Огонь распространился на 50 квадратных метрах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской областиОгонь распространился на 50 квадратных метрах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области
Изменить размер текста:

Пожар случился вечером 18 июня. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Пожар случился вечером 18 июня. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 18 июня жителей Мурманска напугал сначала густой серый, а затем уже черный дым в Ленинском округе. Видели его даже жители Октябрьского и Первомайского округов областного центра.

Сначала, по предварительной информации, сообщалось, что пожар случился на котельной "Северная" теплоснабжающей организации "Мурманэнергосбыта" на улице Промышленная. По словам очевидцев, один за другим прозвучали несколько хлопков. Едкий дым пошел к жилым домам, местные жители жалуются, что им тяжело дышать.

Позже в МЧС по Мурманской области уточнили обстоятельства ЧП. Сообщение о возгорании поступило в 20.30.

- Горело одноэтажное деревянное здание по адресу улица Промышленная, 15, используемое под склад. Внутри были четыре баллона с ацетиленом, три взорвались, поэтому были слышны хлопки без дальнейшего распространения. Площадь здания 100 квадратных метров, огонь распространился на площадь 50 квадратных метров. В 21.02 была объявлена локализация возгорания, в 21.20 - ликвидация открытого горения, идет проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Взорвались три баллона из четырех. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

Взорвались три баллона из четырех. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

- На территории АО «МЭС» в Мурманске (в районе котельной «Северная») произошло возгорание склада, собственником которого является ГОУТП «ТЭКОС». На месте работают оперативно прибывшие пожарные расчеты. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Причины будут установлены по результатам проверки, - сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании.

Отметим, что в данной части города много предприятий и компаний, в том числе склады. На тушении пожара были задействованы 48 человек, 15 единиц техники, в том числе 30 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС.

По сообщениям очевидцев, прозвучали несколько хлопок. Фото: vk.com/murmansk_dtp

По сообщениям очевидцев, прозвучали несколько хлопок. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Пожар на котельной в Мурманске.Фото: vk.com/murmansk_dtp

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода. Из-за пожаров могут пострадать стоящие рядом дачи (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Мурманской области поблагодарил за работу знаменитого водителя троллейбуса
В Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода
В Мурманском областном суде рассмотрят дело мужчины, который убил ребенка и сжег его тело
В Мурманске нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны
В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме
Жителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ
В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд
Венки у памятника Михаилу Бабикову в Заполярном поджег 10-летний мальчик
Число заболевших коронавирусом в Мурманске достигло тысячи
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с Апатитов и Кировска карантин могут снять в ближайшие дни
Житель Североморска, убивший в ночном клубе парня, проведет семь лет в колонии строгого режима
В Кандалакше местная жительница наткнулась на гадюку
В Мурманской области мичман создал преступную группу, которая получала деньги на фиктивные ДТП
В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки
У сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус
В Мурманске собирают деньги на памятник Иосифу Сталину
Рядом с Териберкой гуляют четыре медведя
В Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре"
Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам полтора миллиона рублей