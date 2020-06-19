2020-06-18T17:36:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 июня 2020 года: 4219 заболевших и 2910 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 64 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4219 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+40). Всего диагноз поставили 1000 жителей областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1927 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 173), Мончегорске (+2, всего 202), Кольском районе (+3, всего 93), Кировске (+1, всего 113), Печенгском районе (+13, всего 70) и Оленегорске (+2, всего 27).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах 178 зараженных, Кандалакшском районе - 22, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2910 человек. Общее количество летальных исходов - 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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