Директор мурманского дома престарелых: «Мы не можем давать на ужин больше, чем положено»

В начале июня мурманские паблики в соцсетях всколыхнула информация, что в доме престарелых на улице Старостина постояльцев морят голодом. На нехватку еды пожаловалась одна из проживающих в госучреждении.

«Живем голодной жизнью, редко бываем сыты, особенно в ужин. В основном вся наша еда идет в отходы - есть ее невыносимо. Деньги за питание с нас высчитывают каждый месяц, а мы на вечер запасаемся хлебом и его едим, запивая водой», - такой пост появился в паблике «Мурманск|Официальная группа».

Случай, если это правда, из ряда вон выходящий. Неужели пенсионеры довольствуются тремя корочками хлеба на ужин? Чтобы выяснить, что происходит в учреждении, где должны заботиться о стариках, мы поговорили с директором мурманского дома престарелых Сергеем Ершовым.

Что сегодня на обед?

Мы расспросили руководителя социальной организации, чем питаются пожилые северяне. И, судя по меню, голодным вряд ли останешься.

- У нас семидневное цикличное меню, которое разработано согласно нормам питания в соцучреждениях. У нас есть обычное четырехразовое питание и диабетическое – пятиразовое. Приведу пример завтрака, обеда и ужина для тех, кому не нужна особая диета. Утром каша пшенная, сыр, масло, какао. На обед салат из овощей, рассольник, биточки, рагу овощное, компот, хлеб. Затем полдник – салат, фрукты, кисломолочный напиток. На ужин - витаминный салат, котлеты из говядины, макароны, чай с лимоном и хлеб. Причем одни и те же блюда не повторяются каждый день, всегда есть разнообразие, - отметил Сергей Ершов.

Питание у стариков четырехразовое или пятиразовое.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диабетическое питание положено тем, у кого есть хронические заболевания. В частности, и той женщине, которая сетовала на нехватку пищи. Заглянем в меню для диабетиков. На завтрак запеканка с курагой, сметана, хлеб с маслом, чай с молоком. Дальше идет второй завтрак: котлеты свекольные с яблоком, молоко, сметана. На обед – салат, суп, рыба с тушеной капустой, напиток из плодов шиповника, хлеб. Полдник поскромнее – кисломолочный напиток и фрукты. Ну, и самое главное – ужин, по которому у бабушки было больше всего претензий. В этот прием пищи входят витаминный салат, котлеты из говядины, макароны, хлеб и чай.

Глядя на такой список, задумываешься о том, что далеко не каждый мурманчанин может себе позволить так полноценно питаться.

- Наше меню берется ведь не с потолка, а разрабатывается по среднесуточным нормам питания. Есть утвержденная процентовка, и мы не можем все калории сваливать на ужин, - говорит собеседник «КП».

«Кроме этой, жалоб нет!»

После шумихи вокруг дома престарелых туда отправился уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. Он лично попробовал блюда из меню и поговорил с недовольной старушкой, выяснив, что ее не устраивает.

- Информацию в медиапространстве о голодающих опубликовал внук бабушки, которая сейчас живет в доме престарелых. Оказалось, что тот не выходит на связь с учреждением, а последний раз появлялся там и вовсе в начале прошлого года, - объясняет омбудсмен. - С пожилой женщиной я поговорил тет-а-тет. Суть в том, что у нее не было претензий к завтраку и обеду, но не нравилось время, в которое начинается ужин – 18.00. Говорит, что не наедается, а следующий прием пищи только в 8 утра. Ее понять можно, ведь диабетикам дают более низкокалорийную еду, чем остальным. Хотя других постояльцев устраивают время и качество ужина. К слову, я попробовал еду - блюда оказались действительно вкусными.

Как в больницах и санаториях, прием пищи в доме престарелых строго по расписанию: завтрак - с 8.00 до 9.00, обед – с 13.00 до 14.00, полдник – с 16.00 до 16.30, а ужин – с 18.00 до 19.00. Время утверждается согласно рекомендациям федерального Министерства соцразвития, а не по прихоти начальства. Тем не менее, по словам омбудсмена, будет рассматриваться вопрос, чтобы последний прием пищи перенесли на более позднее время.

Другие постояльцы на еду не жалуются.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После разговоров с другими постояльцами Михаил Шилов отметил, что их все устраивает. Определенные прихоти есть у каждого, но ведь всем не угодишь.

- Суть в том, что учреждение не может удовлетворить желания каждого старика, так как оно обязано следовать государственным нормам питания. Например, в доме престарелых ко мне подошел пенсионер лет 80-ти и сказал, что всю жизнь ел консервированную кильку в томатном соусе и хочет ее есть и здесь. Но нельзя, ведь за него отвечает персонал. К тому же вдруг он порежется банкой или еще что? - рассказывает собеседник «КП».

На следующей неделе уполномоченный по правам человека снова придет в дом престарелых проверить, как у постояльцев дела, а пока учреждением занимается прокуратура Мурманска.

- По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер и привлечении к ответственности виновных лиц. Проведение проверки находится на контроле региональной прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

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