В Мурманске против инспектора ДПС, который ударил 17-летнего водителя в голову, возбудили уголовное дело

До трех лет лишения свободы грозит инспектору ДПС, который пытался задержать юного водителя, не соблюдавшего правила. 13 апреля сотрудник ГИБДД на улице Лобова подал сигнал при помощи громкоговорителя с требованием остановиться водителю Nissan. Тот его проигнорировал и попытался уехать в сторону Росты.

- При попытке скрыться от преследования наряда ДПС, мурманчанин допустил ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. Возле одного из домов по улице Осипенко водитель остановился и начал самостоятельно выходить из автомобиля. После этого подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, незаконно применил к потерпевшему физическую силу, нанеся несколько ударов рукой в область головы. При этом задержанный, оказавшийся несовершеннолетним, не оказывал какого-либо сопротивления, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как уточнили в УМВД по Мурманской области, в гаражах, где иномарку удалось остановить, ее водитель сдавал назад и протаранил служебную машину.

- Подбегая к остановившемуся автомобилю, инспекторы ДПС услышали, как водитель выкрикнул угрозы в их адрес, при этом правой рукой он полез к себе в карман (в нем ничего опасного не было обнаружено). Полицейские, восприняв его угрозу реально, применили к нему физическую силу, и, вытащив его из автомобиля, применили спецсредства - наручники, - рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Против юного строптивого водителя составили сразу несколько административных протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора), части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Против инспектора ДПС возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия). Однако в УМВД уточняют, что у сотрудников ДПС имелись достаточные основания для применения в отношении водителя физической силы и специальных средств, в соответствии с действующим законодательством.

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