Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 июня 2020 года: 960 зараженных, 9 умерших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 72 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4155 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+43). Всего диагноз поставили 960 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразился опасной инфекцией 1863 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 170), Мончегорске (+12, всего 200), Кольском районе (+8, всего 90), Апатитах (+1, всего 178) и Печенгском районе (+2, всего 57).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 112 зараженных, Кандалакшском районе - 22, Полярном – 21, Оленегорске - 25, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2877 человек. За сутки погибли от опасной инфекции еще два человека, общее количество летальных исходов - 9.

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