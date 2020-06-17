Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 17 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.
На днях Заполярье перешагнуло отметку в 4 тысячи заболевших коронавирусом. Всего инфицировано 4083 человека. 2877 из них врачи смогли вылечить. Прибавилось и число летальных исходов - от вездесущей заразы погибли 9 северян.
Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как новых зараженных практически нет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1863 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск - за одни сутки в заполярной столице +43 новых случая.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 960 случаев
Мончегорск – 200 случаев
Апатиты – 178 случаев
Североморск – 170 случаев
Кировск – 112 случаев
Кольский район – 90 случаев
Печенгский район - 57 случаев
Оленегорск – 25 случаев
Кандалакшский район – 22 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Ловозерский район – 6 случаев
Терский район – 4 случая
Заозерск – 3 случая
Ковдор – 1 случай
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ИСТОЧНИК KP.RU
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