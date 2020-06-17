2020-06-17T11:27:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 17 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах Заполярья
Наталья ЛОБАНОВА
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По числу зараженных коронавирусом после Белокаменки лидирует Мурманск и Мончегорск.По числу зараженных коронавирусом после Белокаменки лидирует Мурманск и Мончегорск.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.

На днях Заполярье перешагнуло отметку в 4 тысячи заболевших коронавирусом. Всего инфицировано 4083 человека. 2877 из них врачи смогли вылечить. Прибавилось и число летальных исходов - от вездесущей заразы погибли 9 северян.

Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как новых зараженных практически нет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1863 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск - за одни сутки в заполярной столице +43 новых случая.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 960 случаев

Мончегорск – 200 случаев

Апатиты – 178 случаев

Североморск – 170 случаев

Кировск – 112 случаев

Кольский район – 90 случаев

Печенгский район - 57 случаев

Оленегорск – 25 случаев

Кандалакшский район – 22 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Ловозерский район – 6 случаев

Терский район – 4 случая

Заозерск – 3 случая

Ковдор – 1 случай

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ИСТОЧНИК KP.RU

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