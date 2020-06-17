ЭКО после 40 лет: особенности, показания, стоит ли делать

В современном мире деятельность и карьера занимают у женщин много времени, ресурсов и сил, поэтому появляется необходимость отложить материнство на более поздний срок. Для того чтобы беременность наступила успешно, с помощью качественных собственных ооцитов проводится процедура витрификации яйцеклеток. Во время нее яйцеклетка проходит через сверхбыстрое охлаждение до -196 градусов за несколько секунд, что позволяет миновать стадию образования кристаллов.

Новые возможности

В замороженном виде биоматериал хранится сколь угодно долго. Криоконсервация ооцитов дает дополнительный шанс большому количеству дам ощутить всю прелесть материнства и повышает шанс на рождение здоровых детей у женщин позднего репродуктивного возраста.

Но порой у женщин старшего репродуктивного возраста нет детей по причине разных факторов бесплодия.

В связи с быстрым развитием вспомогательных репродуктивных технологий такой возраст все реже становится препятствием на пути к достижению беременности. Хотя в таком случае действовать надо разумно.

- Чем старше женщина, тем более разнообразны причины, по которым у пациенток не наступает беременность, - рассказывает руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный. - Мы давно стали как европейцы: по статистике, первых детей рожают после 27 лет, а повторные роды сдвинулись от 35 лет к 40. Диагноз «возрастная беременная» мы, врачи, уже убрали из своего лексикона.

Но если от возраста не зависит беременность, то вот шанс забеременеть с ним тесно связан. Фертильность женщины, или способность к рождению детей, ограничена.

- Количество яйцеклеток ограничено. Овариальный резерв с течением репродуктивного возраста женщины постепенно истощается, уменьшается количество и снижается качество ооцитов, - объясняет Александр Залесный.

Важность диагностики

Зачатия и вынашивания здорового малыша у женщин старшего репродуктивного возраста даже с помощью различных программ ЭКО достигнуть достаточно сложно. Порой некоторым парам рекомендуется проведение в программах ЭКО предимплантационной генетической диагностики.

Также следует не забывать, что после 40 лет возрастает риск развития хромосомных заболеваний, хронические заболевания будущей мамы могут повлиять на то, как она вынашивает плод. Поэтому мамам в таком возрасте лучше выбирать клиники ЭКО, где есть медико-генетические отделы.

Важным аспектом вспомогательных репродуктивных технологий является применение донорских ооцитов. Это эффективно, когда у женщины в силу различных причин истощен овариальный резерв. Если же акушерско-гинекологический анамнез или соматический анамнез у женщины отягощены заболеваниями, которые не позволяют ей самостоятельно выносить ребенка, клиники вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) порекомендуют программу суррогатного материнства.

Особенности, о которых стоит знать

Следует знать, что программы ВРТ у женщин старшего репродуктивного возраста несколько отличаются от программ ЭКО, которое делают женщинам от 18 до 35 лет (этот период многие специалисты считают идеальным для беременности и вынашивания плода). В программах ЭКО применяют все возможности высоких медицинских технологий для достижения здоровой беременности у женщин.

Также сам процесс подготовки к программам ЭКО может занимать большее количество времени, если у пациентки имеются заболевания в стадии обострения, без санации инфекционные очаги, например, кариес, увеличивают риск невынашивания или осложнений течения беременности.

Стоит ли решаться на ЭКО после 40 лет? Конечно, универсального ответа практически не существует – каждая женщина должна оценить свои силы, возможности и окружающие обстоятельства. Особенно важное значение имеет заключение репродуктолога после сбора вашего анамнеза и полного клинико-лабораторного обследования, а также подробной беседы о возможных рисках в вашем случае, индивидуально.

Но примеры многих звездных мам вдохновляют: Мерил Стрип, Селин Дион, Николь Кидман, Джина Дэвис, Эмма Томпсон, Джулиана Маргулис - все они сделали ЭКО уже в зрелом возрасте.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Абдуллина Алина Артуровна, врач-репродуктолог клиники ЭКО «АльтраВита»:

Абдуллина Алина Артуровна, врач-репродуктолог клиники ЭКО «АльтраВита».

- С каждым годом тенденция к отложенному материнству растет, к счастью, современные методики вспомогательных репродуктивных технологий позволяют родить здорового ребенка и женщинам после 40. Но очень важно объективно смотреть на картину, не находиться в собственных иллюзиях и своевременно обратиться к репродуктологу для выбора оптимального метода лечения бесплодия.

Наша клиника «АльтраВита» имеет накопленный более чем за 15 лет опыт работы с возрастными пациентами. Особой гордостью клиники является высокая эффективность и большое количество успешных родов по России и миру.

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