Удивительная история одной отважной лисицы из Мурманской области

В Мурманской области и медведей хватает, и росомахи водятся, и зайчики. Есть даже свои знаменитости. Так, в Заполярье прославилась рыжая красавица Лиза – лиса боролась до последнего, чтобы сохранить свою жизнь. Рассказываем историю этой смелой Патрикеевны.

Угодила в западню

В прошлом году на Кольском полуострове (где именно, доподлинно неизвестно) лисица угодила в капкан. Выхода была два – покориться судьбе и стать добычей охотников или попробовать вырваться на свободу. Отважная Патрикеевна не стала отступать и… отгрызла себе переднюю лапу.

- Выживание в дикой природе - задача не из простых даже для здорового животного. У каждого свои способы борьбы за пищу и жизнь. Так, у многих зверей отлично развит инстинкт самосохранения, и даже в случае нападения или попадания в ловушку они будут бороться до последнего. Кто поставил капкан, мы не знаем, но на заповедной территории их точно нет, - отметили в Кандалакшском заповеднике.

Лисица оправилась и вернулась к прежней жизни. Фото: Е.Колинько

Выжила и принесла потомство

Раненое животное нашло для себя безопасное место и поселилось у кордона инспектора на заповедном острове Кандалакшского заповедника, а именно на Северном архипелаге острова Ряжкова. Пришла она туда зимой по льду. Лисица оправилась, отъелась, и все вернулось на круги своя. В 2019 году рыжая плутовка принесла потомство – пятерых абсолютно здоровых щенков. Инспекторы отметили, что для нашей местности это довольно много, ведь обычно у лисиц, обитающих в Заполярье, рождается 2-3 детеныша.

- Лисята подросли и с наступлением зимы ушли с острова. Вскоре в поисках корма и сама Лизавета покинула родное местечко, а после гона в феврале этого года вернулась обратно. Пока неизвестно, есть ли у нее потомство сейчас, - рассказала КП» Екатерина Колинько, специалист отдела экопросвещения Кандалакшского заповедника.

Красавица вернулась на заповедный остров и сейчас в безопасности. Фото: Вощиков В.Б.

Несмотря на травму, лесная красавица живет самостоятельно и прекрасно охотится. Еды ей и малышам хватало - чаще всего рыжая ловит в лесу и на литорали птиц и мышевидных грызунов.

- Лизавета - добродушная, смелая лиса, не боится людей, но держится на определенном расстоянии. В заповеднике она в безопасности. Мы продолжаем наблюдать за животным, - отметил наш собеседник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/785211" frameborder="0"></iframe> Лисица с лисятами гуляет у кордона в Кандалакшском заповеднике.Автор: Сеневич В.И.

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