2020-06-15T15:49:12+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска уехала в Сирию и примкнула к "Исламскому государству"*

Женщина помогала лечить боевиков и носила пояс смертника [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Северянка пять лет жила в Сирии и поддерживала боевиков. Фото: СКР по Мурманской областиСеверянка пять лет жила в Сирии и поддерживала боевиков. Фото: СКР по Мурманской области
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На прошлой неделе в Североморске вынесли приговор 24-летнему местному жителю, ставшему сторонником "Исламского государства": он намеревался взорвать здание МВД.

А на этой неделе вердикт суда услышала 37-летняя жительница Мурманска. Еще в январе 2014 года она уехала в Сирию, где примкнула к "Исламскому государству". Севярянка работала в госпитале, где помогала лечить раненных во время боевых действий боевиков.

- Женщина прошла огневую подготовку по стрельбе из различных видов оружия, скрытому ношению и приведению в действие пояса «смертника». После этого она на постоянной основе носила огнестрельное оружие и указанное взрывное самодельное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Кроме того, виновной при помощи различных интернет-мессенджеров принимались меры к склонению ее родного брата к участию в террористической деятельности путем направления сообщений, носящих призывы к участию в запрещенной организации.

Международную террористическую организацию она поддерживала до февраля 2019 года, потом вернулась в Россию, где ее задержали в аэропорту Москвы. Северянку сразу доставии в Мурманск, против нее возбудили сразу четыре уголовных дела: по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ).

Почти год женщина находилась под стражей, свою вину она признала. Суд приговорил ее к 12 годам исправительной колонии общего режима.

* "Исламское государство" - запрещенная в России организация

В Мурманске осудили женщину, поддерживавшую террористов.Автор: СУ СКР по Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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