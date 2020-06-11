2020-06-11T10:25:09+03:00
Происшествия

24-летний сторонник "ИГ"* в Североморске хотел взорвать здание МВД

Суд приговорил его к 13 с половиной годам лишения свободы
Мария ПАШЕНКОВА
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Североморца задержали до того, как он успел осуществить свои планы.Североморца задержали до того, как он успел осуществить свои планы.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Мурманской области вынесли приговор еще одному террористу, которого нашли до того, как он успел осуществить свои планы.

В 2019 году в Североморске задержали 24-летнего местного жителя, который оказался сторонником запрещенной в России организации "Исламское государство". Он хотел взорвать межмуниципальный отдел МВД по ЗАТО Североморск.

- В ходе проведения следственных действий у К. обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. Кроме того, осужденным в сети Интернет размещались обращения, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Мужчину осудили по целому букету уголовных статей: ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Покушение на совершения террористического акта»), ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), ч. 2 ст. 205.5 («Организация террористической деятельности и участие в деятельности такой организации»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Суд приговорил его к 13 с половиной годам лишения свободы, част из этого срока он проведет в колонии строгого режима. В своих замыслах молодой человек раскаялся.

* ИГ - запрещенная в России организация

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ИСТОЧНИК KP.RU

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