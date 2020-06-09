Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 9 июня 2020 года:в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус все больше и больше охватывает Мурманскую область. В Заполярье остались только два муниципалитета, куда не сунул бы свой длинный нос злосчастный СOVID-19 - Видяево и Островной.
Опасную инфекцию подхватили 3674 человека, 2535 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 северян.
Большая часть инфицированных как обычно приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2288 человек. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1384 северян. Вспышка заболевания возникла в Мурманске и Мончегорске, где коронавирус за одни сутки подтвердился у 52 и 22 человек соответственно.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 661 случай
Апатиты – 172 случая
Североморск – 126 случаев
Мончегорск – 134 случая
Кировск – 104 случая
Кольский район – 56 случаев
Печенгский район - 46 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 19 случаев
Оленегорск – 19 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Ловозерский район – 6 случаев
Терский район – 4 случая
Заозерск – 3 случая
Ковдор – 1 случай
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В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске. На 9 июня 2020 года в Мурманске 52 новых случая COVID-19, в Мончегорске - 22 (Подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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