Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 июня 2020 года: 3342 заболевших и 2375 выздоровевших

Коронавирус не хочет оставлять Заполярья в покое, хотя в последние дни из-за рухнувшего под Мурманском моста эпидемия перестала быть темой №1 в регионе. Тем не менее, опасная инфекция с Кольского полуострова никуда не делась.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в заполярном крае COVID-19 заражено 3342 человека. Однако большую часть – 2375 человек – врачам удалось поставить на ноги. К сожалению, жизни семерых северян им не удалось спасти.

А вот утихший было очаг коронавирусной инфекции в Белокаменке вновь поднял голову – за сутки там снова выявили сразу 5 новых случаев. В итоге количество заболевших на промплощадке на западном берегу Кольского залива выросло до 2285 рабочих.

Правда, не Белокаменкой единой живет эпидемия в Мурманской области. На остальной территории заражены уже 1057 человек, из которых 42 выявили только за последние сутки. В том числе новые случае подтверждены в Мурманске (+21, всего 484), Апатиты, (+1, всего 168), Североморске (+4, всего 87), Мончегорске (+13, всего 78), Оленегорске (+1, всего 6), Кандалакшском районе (+1, всего 11) и Кировске (+1, всего 98).

В остальных муниципалитетах ситуация не изменилась. Однако насколько эта стабильность постоянно, трудно судить. Итак, в Печенгском районе инфицировано 44 местных жителя, Кольском районе - 41, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

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