Первая в Арктике ТОР: почти 2 тысячи рабочих мест и 140 миллиардов инвестиций

В декабре были озвучены планы по созданию в Мурманской области территории опережающего развития «Столица Арктики» - первой в своем роде в Арктической зоне. А в январе стало известно, что для нее уже нашли первых резидентов. В середине мая правительство РФ утвердило проект.

Территория опережающего развития «Столица Арктики» была официально зарегистрирована в Федеральной адресной системе. Ее «столицей» стало Междуречье в Кольском районе.

От порта до делового центра

Регистрация в границах ТОР – обязательное условие для получения статуса резидента. Проекты якорных участников расположены в границах новых, ранее не застроенных участков. Инвесторы уже начали процедуры по перерегистрации юридических лиц по новому адресу.

- Создание ТОР обеспечит не менее 1813 рабочих мест и привлечет более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций, - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства РФ. – «Столица Арктики» расположена на территории Междуречья, Печенги, Заполярного, Корзуново и Мурманска.

В ТОР на данный момент входят четыре участника, общий объем инвестиций которых составляет 127 миллиардов рублей, также будут созданы новые рабочие места.

Благодаря ТОР в Заполярье будет создано более 1800 рабочих мест. Фото: правительство Мурманской области

Первый участник – «НОВАТЭК», который строит Центр крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке (инвестиции составляют 79 миллиардов рублей, 15 тысяч новых рабочих мест), второй - морской торговый порт «Лавна» со строительством угольного перегрузочного комплекса «Лавна» (20,6 миллиарда рублей инвестиций, 1029 рабочих мест). Также морской терминал «Тулома» строит в порту Мурманск терминал минеральных удобрений апатитового концентрата (12,3 миллиарда рублей инвестиций, 234 новых рабочих места), а в рамках Корпорации развития Мурманской области планируется создать международный культурный деловой центр для реализации геополитического и культурного потенциала региона (3,7 миллиарда рублей, 300 рабочих мест).

- Идет работа по включению в ТОР еще двух проектов, общий объем инвестиций которых составит более 16 миллиардов рублей, будет создано 465 новых мест. Это порт Лиинахамари, в рамках которого планируется создание туристического курорта с возможностью приема круизных судов. Объем инвестиций - 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 новых рабочих места. И терминал «Ударник» от группы компаний «Норебо»: в Междуречье будет построен рефрижераторный морской терминал для промышленных компаний, объем инвестиций 3,9 миллиарда рублей, будет создано 250 рабочих мест, - сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Рублевый вопрос

Чтобы в ТОР появилось больше участников, а также зашла крупная рыба, надо сделать проект привлекательным. Как рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова, для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций.

- Снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на 5 лет, региональная часть снижена до 5% в первые 5 лет, в последующие 5 лет – до 10%, также на 3 года обнулен налог на землю и на 5 лет – налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых – до 5 дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие, - отметила Ольга Александровна.

Заявки для получения статуса резидента ТОР «Столица Арктики» на данный момент в процессе подготовки инвесторам, а после будут направлены в Минвостокразвития РФ.

Также на последнем заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели изменения в региональную нормативно-правовую базу для осуществления резидентами своей деятельности.

- Устанавливается пониженная ставка налога на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, - говорится в законе, принятом по итогам заседания регионального парламента.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС:

- Спасибо всей команде, которая работала над этой важной задачей. ТОР «Столица Арктики» создана в рекордно короткие сроки. От принятия решения до практического воплощения инициативы прошло менее шести месяцев. Важно в ближайшее время заключить все необходимые соглашения и продолжать работу по привлечению новых инвесторов, чтобы максимально стимулировать инвестиции в Мурманскую область.

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