2020-05-27T14:52:47+03:00
Происшествия

Драка школьниц в Мурманске привлекла внимание главы Следственного комитета России

Очередной скандал из Мурманской области показали по федеральному каналу
Варвара РУСЛАНОВА
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Драка двух юных мурманчанок выплеснулось за пределы города-героя в эфир федерального канала.Драка двух юных мурманчанок выплеснулось за пределы города-героя в эфир федерального канала.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Увы, у Заполярья вошло в моду попадать на федеральные каналы с различными жестокими историями. Совсем недавно на телевидение мусолили историю с мальчиком из Мончегорска, которого до полусмерти избил отчим, и скандал с врачами горбольницы, которых застали на работе подшофе. И вот новый повод.

Бои без правил

Эта история произошла больше года назад – 10 марта 2019 года. Но тогда не получила общественный резонанс. Скандал разразился лишь спустя год после тех событий.

- Это случилось вечером, около 20.00 в торговом центре «Мурманск Молл». К моей 13-летней дочери в холле 4 этажа подошли некие Галина Карманова и некая Алина Симонова и вывели ее на улицу подальше от камер. На детской площадке ее били ногами в лицо, по голове, по всему телу. Все это происходило под радостные вопли собравшейся толпы подростков, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, - рассказывает мама пострадавшей мурманчанки Майя Лапытько.

Девочка сильно пострадала. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания костей носа. Однако судебно-медицинская экспертиза оценила нанесенный ребенку вред как легкой степени тяжести.

В уголовном деле отказать

- По данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку девушке на тот момент было всего 15 лет. За причинение легкого вреда здоровью уголовная ответственность наступает с 16 лет, - комментирует ситуацию старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Материалы проверки были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних регионального УМВД. Сотрудники отдела выходили с ходатайством в суд о направлении подозреваемой в спецучреждение для подростков в Мончегорске.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, даже несмотря на то, что Галина Карманова уже стояла на учете в ПДН.

Спустя год в руки матери пострадавшей девочки попало видео того страшного дня, которое снял на видео один из зрителей драки. Оно стало новым толчком в борьбе за справедливость.

Майя Лапытько попыталась предать огласке случившееся в соцсетях, а спустя несколько месяцев выступила на федеральном канале.

- Я не оправдываю себя, но Вика [пострадавшая девочка] в этой ситуации не права. Почему со мной и моей мамой не связаться? А за что извиняться? За ее слова? Я лишь вступилась за свою подругу, которой Вика писала гадости, - до сих пор уверена в своей правоте Галина Карманова.

Успех передачи был оглушительным и дошел докуда надо - до главного следователя страны.

- Руководителю следственного управления по Мурманской области необходимо сообщить о принятых процессуальных решениях по озвученному в средствах массовой информации происшествии, - сообщают в Следственном комитете России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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