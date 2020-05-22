Пожарные из Кировска, которые спасли 12 человек: «Хотелось разорваться на части, чтобы успеть вывести всех»

Огнеборцы утверждают, что одинаковых пожаров не бывает. Каждое возгорание, словно человек, со своим характером и требует молниеносного принятия решений, как говорится, «по ситуации». Любая ошибка может привести к серьезной травме или гибели нуждающихся в помощи, а нередко и самих пожарных. Так, год назад в Кировске на улице Хибиногорской загорелся жилой дом. Жильцы верхних этажей, в числе которых были и маленькие дети, оказались буквально отрезанными от внешнего мира. Троим героям из пожарной части № 30 Кировска удалось спасти всех. В этом году указом президента Андрея Чернышова, Дениса Терехова и Александра Явкина наградили медалями «За спасение погибавших».

«Спасите лучше маму!»

Первая трудность, с которой столкнулись спасатели, – узкий двор, в который едва втиснулась пожарная машина.

- Поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже в газовом доме. Мы прибыли на место и увидели очень неудобный двор, засыпанный снегом. Первая пожарная машина проехала, второй банально некуда было заезжать. Увидели, что окна на пятом этаже открыты, из них выглядывают люди, у кого-то ребенок на руках, видно, что квартира уже сильно задымлена. Они кричали о помощи. Мы надели аппараты, взяли все необходимое и пошли спасать. Всех людей вывели примерно за 10 минут. Среди них - молодая семья с грудным ребенком, девочка-подросток, маленький ребенок, пожилая женщина, - рассказал «КП» начальник караула пожарной части № 30 г. Кировска Андрей Чернышов.

Самое страшное, что дом был газифицированный: в любой момент мог произойти взрыв.

- Первым делом забежали в квартиру, из окна которой люди пытались дать возможность ребенку дышать свежим воздухом. Скомандовал, чтобы родители дали мне одеяло. Я обернул мальчика, взял на руки и вынес. Спустились вниз, там уже собрались люди. Сказали нам, что на верхних этажах есть еще люди, в том числе дети. Зашли в другую квартиру – женщина с дочкой. Я беру маленькую девочку на руки, а она кричит: «Нет! Спасите лучше маму! Я боюсь за нее!». Уговорил, что после девочки спасу маму. Затем

вывели всех с этажей ниже. Все произошло очень быстро и оперативно. Уже потом, когда приехали в часть, спросили друг у друга: «А мы вообще понимали, что дом газифицированный и в любой момент мог произойти взрыв?». Все понимали, но не концентрировали на этом внимание. Избежали жертв и плохих последствий, - вспоминает командир отделения пожарной части № 30 Кировска Денис Терехов.

К слову, для спасателя Александра Явкина этот пожар был первым. Оба руководителя отметили бесстрашие и беспрекословное выполнение приказов пожарного. По их словам, спасти людей удалось только благодаря слаженной профессиональной работе трех сотрудников ГПС (государственная противопожарная служба).

Поверил в судьбу

Подобные случаи в жизни огнеборцев случаются нечасто.

- За 15 лет моей службы бывало, что выводили по 7-8 человек, но пожарных всегда было больше, чем в тот раз. А чтобы три человека спасли 12, еще и газифицированный дом – первый раз. Однажды здание бывшего колледжа тушили трое суток. Но это все ерунда по сравнению с тем, когда нужно вывести людей за считанные минуты. А тогда хотелось разорваться на части, чтобы успеть, - сказал Андрей Чернышов.

А порой, спасая людей, можно ненароком оказаться свидетелем их жизни.

- В декабре моей службе исполнится 17 лет. Что-то подобное было, но не в газовом доме, риск был меньше. Запомнился один случай, часто рассказываю его друзьям. В 2004 году выехал на один из первых серьезных пожаров: горел второй этаж, спасли двоих человек без сознания, передали их врачам. Прошел ровно год (плюс минус неделя). Поступает вызов по тому же адресу. Только горит первый этаж. На пятом этаже две девочки лет по 16 уже перебросили ноги, чтобы прыгать… Спасли всех жильцов дома, кроме одного. Погибшим оказался именно тот человек, которого мы тогда спасли. Задохнулся на лестничной площадке - огонь все равно забрал, хоть и через год. С того момента я стал немного верить в судьбу, - говорит Денис Терехов.