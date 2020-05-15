Сделаем это ночью

фото анонса Карельской государственной филармонии Республики Карелия

16 мая в 21:00, в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», Карельская филармония откроет двери во Дворец искусств города Кондопоги. Двухчасовая трансляция из органного зала, в которую войдут он-лайн экскурсия, раскрывающая тайны жизни и работы одного из самых больших органов России, и концерт "Ночь иллюзий". Присоединиться к трансляции можно здесь: https://vk.com/kgfptz

Экскурсия покажет изнутри Большой кондопожский орган, изготовленный мастерами фирмы "Рудольф фон Бэккерат", и публика наконец увидит, где прячутся 4500 труб инструмента, узнают как стучит его сердце. Виртуальную экскурсию специально для "Ночи искусств" подготовили работники Дворца искусств Светлана Семенчук, органный мастер Сергей Горохолинский и органист Александр Новоселов. Отдельное спасибо оператору и фотографу Алексею Светову.

Что касается концерта "Ночь иллюзий", то идея новой программы принадлежит легендарному петрозаводскому мультиинструменталисту и дирижеру Михаилу Тоцкому, а оригинальным аранжировкам публика обязана пианисту Анатолию Палаеву. Команда единомышленников: Валерий Бобков (ударные), Анастасия Терехова (скрипка), Петр Шафоростов (бас-гитара), Аркадий Соколов (перкуссия), Алексей Талицкий (саксофон), Александр Казарин (труба) и Григорий Зимин (электрогитара) - профессионалы, имеющие в своем послужном списке ни одно лауреатство в международных конкурсах, подарят публике уникальные эмоциональные переживания и сделают виртуальную Ночь музеев в Кондопоге незабываемым событием.

В этом концерте впервые в состав маленького оркестра из десяти артистов мощно вступил орган, украсив мелодии из кинофильмов свойственными этому инструменту фундаментальностью и историзмом. На днях вернувшийся с гастролей органист Александр Новоселов влился в сыгранную команду и сумел показать звучание инструмента-оркестра под неожиданным новым ракурсом.

24 саундтрека в сопровождении видеороликов из кинофильмов: «Солярис», «Ромео и Джульетта», «Рокко и его братья», «Спрут», «Генрих IV», «Терминатор», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Профессионал», «Миссия», «Такси», «Лолита», «Леон», «Запах женщины», «My Way», «Эйфория», «Сибириада» и других, прозвучали под сводами Дворца искусств, увенчав триумфом целый год работы карельских музыкантов.

Остается добавить, что Карельская филармония, веря в то, что скоро сможет встретиться с публикой в реальном мире, от всей души постаралась сделать для жителей Карелии Ночь музеев по-настоящему праздничной.