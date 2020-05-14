Апатиты, держитесь! Кировск, прорвемся!

11 мая жители Мурманской области услышали радостную новость — в регионе с 12 числа снимается режим обязательной самоизоляции. Теперь из дома можно выйти без объяснительной или справки от работодателя, главное, чтобы в маске.

Правда, жителям Апатитов и Кировска радоваться не пришлось: в городах сохранятся карантин, въезд и выезд ограничены, парикмахерским и салонам красоты так и не дали открыться, как и детским садам. Доколе терпеть?

Главная причина, почему ограничительные меры в агломерации не смягчили, в том, что это самый крупный ковидный очаг в Мурманской области после Белокаменки. И первый, где произошла вспышка болезни. Именно поэтому в правительстве региона приняли не самое легкое решение. Пункт 1 приложения к постановлению № 291 ПП говорит о необходимости продолжить дополнительные ограничительные мероприятия на территории муниципальных образований Кировск и Апатиты в полном объеме.

Впрочем, есть луч света в темном царстве. Как отметила глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева, в регионе удалось замедлить темп прироста числа новых больных — он снизился в пять раз за три недели! В Апатитах и Кировске тоже наблюдается положительная динамика. На этой неделе третий день подряд впервые после пика прироста заболеваемости количество выздоровевших на территории Кировско-Апатитского района превышает количество заболевших. Налицо позитивная тенденция, которая возникла в результате строгого соблюдения режим самоизоляции, который безусловно необходимо соблюдать.

А, значит, надо набраться терпения, открыть в себе второе дыхание и еще немного посидеть дома. А вот если поднять бунт, сказать: «А мы чем хуже?» и отправиться гулять, кататься на лыжах и сноуборде, устраивать шашлыки с друзьями, то только насыпем соль на рану. Такой праздник непослушания с большой долей вероятности приведет к резкому росту числа больных COVID-19, а, значит, ограничительные меры могут только ужесточить. Например, введут, как в Москве, электронные пропуска для выхода из дома или тот же комендантский час.

Мурманская область сейчас в списке регионов, где самая низкая летальность от коронавируса. Мы на седьмом месте по числу проводимых тестов, это значит, что делается все, чтобы ситуация была под контролем.

- Нам удалось снизить темп распространения, но расслабляться нет оснований, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Так что пока соблюдаем старые правила: выходим из дома только по необходимости, минимизируем контакты, - а также на улице и в общественных местах появляемся только в маске (в регионе ввели обязательный масочный режим, за его нарушение - штраф до миллиона рублей!). И ждем заветную фразу, что карантин и режим самоизоляции снят. Осталось немного!

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