Растрогали до слез: в Мурманске для ветеранов провели музыкальные концерты под окнами

Несмотря на то, что коронавирус внес большие коррективы в празднование 75-летней годовщины Великой Победы, и практически все торжественные мероприятия пришлось отменить, в Мурманской области ветеранам приготовили особенный сюрприз. Для героев Великой Отечественной войны накануне знаменательного дня организовали музыкальный подарок – под их окнами заполярные артисты исполнили любимые песни военных лет и от души поздравили ветеранов. Концерты оставили самые приятные воспоминания в сердцах защитников Заполярья.

Поздравления от росгвардейцев

Творческие мурманские росгвардейцы организовали музыкальное выступление для героев войны во дворе, где живут семьи военнослужащих Росгвардии. Акцию они устроили прямо под их окошками.

Артисты творческого коллектива Заполярной Росгвардии заранее подготовились и подобрали любимый ветеранами репертуар. Они исполнили попурри на тему военных песен, «День Победы» и еще несколько знаменитых и особенно милых сердцу ветеранов композиций.

Росгвардейцы организовали настоящий концерт для героев войны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по МО

- Для нас - это первый опыт такого рода концертов на улице. Несмотря на непредсказуемый северный климат, мы постарались передать в песнях всю любовь и заботу о наших ветеранах, - поделился впечатлениями заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области Сергей Филиппов.

Такой подарок не оставил равнодушными жителей дома. Акцию музыкантов они поддержали, выставляя в окнах многоэтажки портреты героев войны, которые подготовили для шествия в «Бессмертном полку», который, к слову, в этом году проходит онлайн.

Председатель ветеранской организации областной Росгвардии Андрей Рудов уверен, что в этом году у военнослужащих и сотрудников еще будет возможность встретиться с дорогими ветеранами.

Праздник на крылечке

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота тоже не оставили ветеранов без внимания. Музыканты подготовили концерт во дворе для 90-летнего ветерана труда и участника обороны Советского Заполярья, бывшего юнги вспомогательного флота Виктора Алексеевича Вакуло. Флотские артисты исполнили для северянина такие знаменитые песни, как «Катюша», «Прощайте скалистые горы» и «День Победы» под аккомпанемент аккордеона.

Ветераны были рады услышать душевные песни военных лет. Фото: пресс-служба СФ

А для 94-х летнего участника войны с Японией кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны полковника в отставке Павла Николаевича Лоснова североморцы исполнили песни с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Ветераны приняли поздравления, стоя на крыльце подъезда при наградах.

Желая фронтовикам крепкого здоровья, художественный руководитель творческого коллектива Дмитрий Акманов пообещал на 80-летие Великой Победы поздравить их всем составом североморского ансамбля.

«Со слезами на глазах»

Музыкальный подарок для ветерана Великой Отечественной Войны подготовил и зампредседателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев вместе с коллективом городского Дома культуры «Первомайский». Творцы организовали небольшие праздничные концерты около домов, где живут герои войны: для Тамары Ивановны Чиберовой, Антонины Ивановны Баранцевой и Марии Акимовны Леоновой.

Депутат считает, что нужно почаще радовать ветеранов такими концертами. Фото: скрин

- Мы порадовали этих ветеранов не случайно. Много лет я дружу с ними, поэтому решили поздравить – от души, неформально, а не по какому-то приказу сверху. Ведь ветераны на самом деле всегда чувствуют фальшь. Конечно, они знали, что мы придем, однако были очень тронуты концертом, на их глазах выступали слезы, - рассказывает «КП» Михаил Белошеев. – Надеемся, что наш поступок вдохновит других на добрые дела и помощь героям войны. Лично для меня такой уличный концерт – дебют, но я считаю, что продолжать подобные душевные выступления обязательно нужно и мы будем это делать вновь!

После выступления заполярным ветеранам вручили памятные подарки и еще раз поздравили в Днем Великой Победы.

ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ

Ветераны, которых музыкальным концертом поздравили мурманские артисты:

Алексей Иванович Ерошин - участник Великой Отечественной войны, майор в отставке. Воевал командиром стрелкового батальона на Юго-Западном, Сталинградском, Украинском, Белорусском, Забайкальском фронтах. С 1945-1949 годы нес службу в конвойных войсках МВД СССР Дальневосточного округа в должности командира батальона.

Мария Ивановна Булашевич - участница Великой Отечественной войны. С сентября 1944 года по май 1945 года несла службу в штабе командования 1-го Украинского фронта в должности телефонистки.

Нина Карловна Ткаченко являлась жителем блокадного Ленинграда с 1941 по 1943 год. Практически всю свою жизнь прожила в Кольском Заполярье. 30 лет проработала учителем русского языка, а с 1991 по 2006 год служила во вневедомственной охране МВД СССР Мурманска.

Галина Михайловна Бонина - житель блокадного Ленинграда с 1941 по 1944 год. А с 1968 по 1978 годы несла службу фельдшером войсковой части 3798 Мурманска.

Тамара Ивановна Чиберова - ветеран Великой Отечественной войны. Мурманчанка приписала себе год, чтобы отправиться на войну защищать Родину. Была партизанкой, имеет медаль «Партизанская слава».

Виктор Алексеевич Вакуло - ветеран труда и участника обороны Советского Заполярья. С 1942 по 1944 трудился во вспомогательном флоте. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», знаками «Отличник социалистического соревнования», «Фронтовик».

Павел Николаевич Лоснов с ноября 1943 года по сентябрь 1945 года в составе действующей Армии служил в рядовом и сержантском составах, в 1945 году воевал на Забайкальском фронте, после окончания войны руководил работами по разминированию территорий Мурманской области. Павел Николаевич награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За безупречную службу» и еще более чем двадцатью медалями.

Мария Акимовна Леонова воевала в действующей армии четыре года, на Северном Кавказе была телефонисткой. В Мурманск приехала в 1949 году вслед за мужем - моряком. До 73 лет работала на судоверфи.

Антонина Ивановна Баранцева – ветеран Великой Отечественной войны и труда, житель блокадного Ленинграда. Долгие годы работала на военном заводе в Кировске и в Мурманске.

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