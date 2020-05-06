Работа «Североникеля» во время Великой Отечественной войны: как ковалась Победа

Мы помним и чтим! В этом году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Советские люди совершили героический подвиг: одни на фронте, другие в тылу. Комбинат «Североникель» работал в те страшные годы, ведь его работники понимали: армия ждет технику. Кто знает, как бы изменилась ситуация, если бы этого не было...

Догнать и перегнать

Первая мировая война показала, что наша страна должна производить стратегическую промышленную продукцию. За десять лет нужно было преодолеть технико-экономическое отставание от ведущих капиталистических стран и создать мощную оборонную промышленность.

В 1934 году первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Киров предложил организовать в Мончетундре металлургическое производство. В апреле 1935 года был подписан указ о строительстве на Кольском полуострове комбината, который должен был выдавать 10 тысяч тонн никеля и 10 тысяч тонн меди в год. В 1939 году комбинат дал первый никель.

- Страна жила ожиданием войны, - рассказывает историк Алексей Киселев. - Вторая мировая уже полыхала, и у нас самый острый дефицит был в цветных металлах. Не хватало меди для электротехнической промышленности, не хватало никеля. А для танковой брони нужна была особая сталь. А еще у нас не хватало кобальта и редкоземельных металлов. Все это было в Мончетундре.

Закрыться, но работать

К 1941 году была создана очень мощная производственная база. Советский Союз мог выпускать любой спектр промышленной продукции. Комбинат «Североникель» стремительно развивался, вместе с ним преображался и Мончегорск. А 29 июня война пришла в Заполярье.

Положение было трудное. Немецкие войска имели численное превосходство.

Советским правительством было принято решение об эвакуации всех предприятий из прифронтовой зоны. 28 июня 1941 года заместитель начальника строительства комбината «Североникель» Береснев издал приказ за номером 104. В нем предписывалось прекратить все работы по эксплуатации комбината и немедленно приступить к демонтажу, упаковке и подготовке к отправке оборудования.

Эвакуация шла по цехам. Вывозили с комбината не только оборудование, но и все накопленное сырье - кокс, руду, концентрат. Мария Тимофеевна Раменская работала в ту пору электриком. Хрупкая девушка выполняла чисто мужскую работу. Но не об этом вспоминает в первую очередь Мария Тимофеевна:

- Разбирали подстанцию, даже не уходили домой, спали там, в подвале. Прикорнешь где-нибудь во всей одежде этой, часа два поспишь. Тебя будят: вставай, хватит. Вставали и шли работать.

Эвакуация в Мончегорске проводилась в строжайшей секретности. Рабочим приходилось проявлять чудеса изобретательности: со стороны все должно было выглядеть, как будто комбинат работает на полную мощность. К осени 41-го комбинат из Мончегорска был фактически эвакуирован, оборудование «Североникеля» сохранено и вывезено на предприятия Южного Урала и Норильска.

Стратегическое сырье

1942 год. Немцы считали, что создали фактически идеальную военную машину. Наши людские потери и потери в технике были колоссальны. Стране нужно было строить новую армию, мобилизовать и обучать людей, наращивать выпуск вооружения. И «Североникель» играл в этом деле очень важную роль.

Житель Мончегорска Иван Степанович Павлов - один из тех, кто занимался эвакуацией оборудования с предприятия. В начале войны он работал в бригаде погрузочного бюро и на фронт не попал из-за того, что был несовершеннолетним. А вот в 1942-м Иван, которому тогда исполнилось 18 лет, отправился служить.

- Нам, военнослужащим, кто призывался, дали хлеба на 5 дней. Буханки по две получили - вот обрадовались! А вскоре я попал на передовую. Наша часть держала оборону в районе станции Лоухи, - вспоминает ветеран.

Тем временем советское командование пыталось как-то стабилизировать обстановку на фронте.

Несколько месяцев жители Мончегорска жили в ожидании благих вестей с фронта. В 1942 году наши войска ценой огромных потерь смогли-таки измотать фашистскую армию. Об активном наступлении здесь они уже и не думали. В тылу появилась возможность начать добычу стратегического сырья – никелевых руд.

- Фронту нужно было много танков, пушек, - рассказывает историк Алексей Киселев. - Нужна была сталь, и опять-таки нужен был никель. Союзники никелем не могли помочь. У них у самих очень трудно было с никелем.

Производство никелевого концентрата в Мончегорске решено было восстановить. Никель давал нашей бронетехнике существенное преимущество над немецкой. Началась переброска в Заполярье специалистов и необходимого оборудования.

Уже не за горами были судьбоносные Сталинградская битва и сражение на Курской дуге, а также многие другие боевые операции, в которых советским людям предстояло одолеть врага. Страна остро нуждалась в легированной и броневой стали, и на этот период приходится восстановление в Мончегорске комбината «Североникель».

- Восстановление шло очень быстро, - рассказывает Алексей Киселев. - Оборудование-то все вывезли, возвращать не все можно было - оно использовалось. Поэтому значительную часть оборудования заказали в Америке. Пришли по ленд-лизу нам печи, конвертеры, ватержакеты, ванны.

Оборудование для комбината поставляли по ленд-лизу.

Хрупкие женские плечи

В Мончегорск прибывают работники из Архангельской и Вологодской областей. В основном женщины.

- Нас направили в Мончегорск восстанавливать комбинат и рудник, потому что все разломали, чтоб немцам не досталось, вот я и попала сюда, в Мончегорск, - рассказывает Манефа Николаевна Малофеева.

Манефа Николаевна Малофеева.

Семнадцатилетнюю девушку послали на разборку руды. По 12 часов стояли у транспортерной ленты и вручную выбирали из пустой породы руду.

- Подойдет на транспортере здоровый камнище. Стоят на полу железная плита и кувалда. Сбросишь камень с транспортера и кувалдой разбиваешь, - вспоминает Манефа Николаевна.

Самоотверженный труд тех, кто восстанавливал «Североникель», не был напрасным. К концу 1942 года комбинат выдал первую партию фанштейна – концентрата с высоким содержанием никеля.

Не стоит забывать, что комбинат работал под бомбежками.Узнали о Победе и плакали

К 1944 году ситуация изменилась. В июне Карельский фронт начал готовиться к наступлению. Практически сразу после его окончания началось восстановление разрушенных отступающими немцами местных никелевых рудников. Многие из тех, кто в 1937 году строил комбинат «Североникель» в Мончегорске, в 1941-м его эвакуировал, а год спустя фактически отстраивал заново, теперь приехали в Печенгский район. В 1945 году руда с местных месторождений пошла на переработку.

Мончегорец Иван Павлов после госпиталя вернулся на комбинат. Было очень тяжело. Но он, как и миллионы советских людей, не жалея сил, работал, приближая День Победы.

- Нам позвонили по телефону и сказали, что – Победа! Кричали, плакали, обнимались. Это сейчас так просто целуются, а раньше ведь не целовались. Но в тот момент собака бы подошла - и ее б обцеловали. Победа!

Северяне, как и весь народ нашей огромной страны, заслужили эти мгновения. Каждый шел к ним своим путем, но общая цель была достигнута всеми вместе.

Сегодня мы понимаем: в годы Великой Отечественной войны не было и не могло быть мелочей. Наша Победа в мае 1945-го по-настоящему общая – одна на всех! И тех, кто сражался на передовой, и тех, кто самоотверженно работал в тылу, обеспечивая фронт стратегическим сырьем, оружием, продовольствием… Никель Кольского полуострова давал преимущество советским танкам, бронетехнике. Он стал кирпичиком в основании нашей Победы. И пусть следующие поколения всегда помнят об этом подвиге!

*При подготовке статьи использованы материалы, записанные телекомпанией «ТВ-21» в 2010 году .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области на хребте Муста-Тунтури завершилась суровая патриотическая экспедиция. Участники 4-дневного похода почтили память героев Великой Отечественной войны [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru