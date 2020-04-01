В Мурманской области на хребте Муста-Тунтури завершилась суровая патриотическая экспедиция

1 Апр 2020 2020-04-01T18:03:44+03:00

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В Заполярье успешно завершилась патриотическая экспедиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Упаковав снаряжение, собрав рюкзаки, проверив лыжи, участники похода отправились в сторону Баренцева моря к месту гибели легендарного разведотряда под командованием капитана Александра Юневича .

- Эта экспедиция в память о героях длилась четыре дня – с 26 по 29 марта. Миссия состояла в том, чтобы в год 75-летия Победы поднять над хребтом Муста –Тунтури освященные флаги на местах подвигов пограничников и разведчиков-североморцев. Эти 75 копий знамен Победы разойдутся по всем населенным пунктам и гарнизонам Кольского полуострова, отправятся в Республику Белоруссию, на Украину, в Карелию и Нарьян-Мар, в Вологодскую и Архангельскую области, Санкт - Петербург и Москву, - поделилась в соцсетях Татьяна Вялая, командир добровольческого поискового отряда «Патриоты - наследники Победы».

Зимняя экспедиция проходила в очень жестких природных и климатических условиях. Под грузом снаряжения активисты прошли пешком и на лыжах по заснеженным фронтовым дорогам, тундре и хребту Муста-Тунтури. Общая протяженность маршрута составила около 100 километров. Отряд дошел до места гибели разведчиков, участники провели митинг, минутой молчания почтили память павших, возложили цветы и венки и подняли над хребтом Муста –Тунтури освещенные флаги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/769978" frameborder="0"></iframe> Экспедиция в суровых условиях, посвященная 75-летию Победы.Автор: Александр Степаненко

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