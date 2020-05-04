2020-05-04T08:12:47+03:00
Конкурсы и тесты

Итоги конкурса "Комсомольской правды"-Мурманск" "#мойдодыр"

Кто победил в конкурсе фотографий на тему любимой сказки
Ника СВЕТЛОВА
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Первое место в конкурсе "#мойдодыр" занимает снимок "Анютка очень любит баню".Первое место в конкурсе "#мойдодыр" занимает снимок "Анютка очень любит баню".
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10 апреля на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" стартовал конкурс "#мойдодыр". Мы попросили родителей прислать фотографии детей на тему любимой сказки Корнея Чуковского. И наши любимые читатели откликнулись!

Каких только снимков мы не получили: веселые купания в ванне и бассейне, уборка, чтобы маме было не так тяжело, игры с водой! Мы благодарим всех участников и всех, кто из поддерживал в голосовании.

Всего за всех конкурсантов было отдано 2830 голосов! И мы рады назвать наших победителей

Первое место в конкурсе "#мойдодыр" занимает снимок "Анютка очень любит баню", который прислала Анна Волкова - 638 голосов.

На втором месте - "Река Ура-Губа. Лике 2 годика" - 509 голосов.

На третьем месте - "Юный любитель купаний" - 391 голос.

Поздравляем победителей! Мы обязательно пригласим их в нашу редакцию на награждение, когда будут сняты ограничения из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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