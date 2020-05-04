Итоги конкурса "Комсомольской правды"-Мурманск" "#мойдодыр"
10 апреля на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск" стартовал конкурс "#мойдодыр". Мы попросили родителей прислать фотографии детей на тему любимой сказки Корнея Чуковского. И наши любимые читатели откликнулись!
Каких только снимков мы не получили: веселые купания в ванне и бассейне, уборка, чтобы маме было не так тяжело, игры с водой! Мы благодарим всех участников и всех, кто из поддерживал в голосовании.
Всего за всех конкурсантов было отдано 2830 голосов! И мы рады назвать наших победителей
Первое место в конкурсе "#мойдодыр" занимает снимок "Анютка очень любит баню", который прислала Анна Волкова - 638 голосов.
На втором месте - "Река Ура-Губа. Лике 2 годика" - 509 голосов.
На третьем месте - "Юный любитель купаний" - 391 голос.
Поздравляем победителей! Мы обязательно пригласим их в нашу редакцию на награждение, когда будут сняты ограничения из-за коронавируса.
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