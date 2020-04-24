2020-04-24T18:01:02+03:00
Конкурсы и тесты

Участвуй в конкурсе "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"

Покажи, как ты отмечал свой личный праздник в условиях самоизоляции, и выиграй призы
Ника СВЕТЛОВА
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Как вы необычно или традиционно отметили свой день рождения на самоизоляции? Поделитесь с нами снимками!Как вы необычно или традиционно отметили свой день рождения на самоизоляции? Поделитесь с нами снимками!Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В апреле дни рождения отмечают многие знаменитости: Алла Пугачева, Владимир Жириновский, Роберт Дауни Младший, Филипп Киркоров, Джек Николсон, Джекки Чан, Стивен Сигал, Николай Фоменко... Перечислять можно долго!

А еще многие читатели "Комсомольской правды"-Мурманск" родились в апреле и наверняка мечтали отметить свой личный праздник если не пышно, то хотя бы с гостями. Кто ж знал, что случится пандемия коронавируса, и будет введена обязательная для всех самоизоляция. Увы, пункта "поздравить именинника" нет в списке причин, почему можно выходить из дома.

Из-за этого может показаться, что день рождения во время самоизоляции - грустный праздник. Но "Комсомолка" призывает не унывать! Пусть мы сидим дома, но веселье-то у нас в душе! Помогите нам доказать это!

Присылайте нам фотографии, как вы отмечали свой день рождения или своих близких во время самоизоляции. Может, вы собрали всех по Skype или WhatsApp, или съели торт вместе с любимой собакой? А, может, вы оказались без поздравлений? Тогда вас поздравим мы! Если вы на самоизоляции придумали, как необычно поздравить на расстоянии ваших родственников, друзей, коллег - поделитесь с нами фотодоказательством!

Мы ждем ваши фотографии на почту web@kpmk.ru, или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте", или загружайте их в форму ниже.

Зовите друзей и родных голосовать за вас - тогда вы точно наберете больше всех «лайков». Конкурс проводится с 24 апреля по 31 мая.

Победители получат призы от наших спонсоров.

Спонсор нашего конкурса - "Смоленские колбасы".

Спонсор нашего конкурса - "Смоленские колбасы".

К ЧИТАТЕЛЯМ

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Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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